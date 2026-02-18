Mesajul ministrului Justiției către magistrați după decizia CCR

Radu Marinescu, ministrul Justiției, spune că, prin decizia de miercuri a Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților, „s-a încheiat o dispută constituțională” și le-a transmis magistraților că „au toate motivele să rămână în sistem”.

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare.

Într-o primă reacție, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, la Digi24, că „aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri”.

„Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri care a implicat practic toate componentele statului român și în egală măsură a trezit și foarte multe emoții în societatea noastră – plecând de la guvern, care a inițiat un proiect, parlament, care l-a asumat în procedură cât se poate de rapid tocmai pentru a răspunde unor așteptări care vin și din zona Comisiei Europene”, a declarat Radu Marinescu, la Digi24.

„Este foarte bine că avem o finalitate, că avem acum o certitudine în ceea ce privește perspectivele de statut pentru una dintre cele mai importante profesii din România. De acum înainte trebuie să mergem împreună, prin cooperare loială, să eficientizăm justiția, să acționăm în interesul cetățeanului”, a mai spus Radu Marinescu.

Întrebat dacă se teme că ar putea pleca oameni din sistem și ce mesaj are pentru magistrați, ministrul Justiției a răspuns:

„Mesajul meu către magistrați este acela că, până la urmă, înfăptuirea actului de justiție este chiar mai mult decât o profesie, este un veritabil apostolat. Aceștia oameni au intrat în profesia lor pentru a face dreptate, pentru a lupta cu inechitățile, pentru a răspunde unei valori supreme în statul de drept care este justiția. Și atunci îi rog să rămână devotați crezului inițial care i-a animat pentru a intra în această profesie, să rămână în continuare în profesie aducând experiența deosebită a vârstei, a profesionalismului anterior”, a mai transmis Radu Marinescu.

„În actuala lege, cei care au deja întrunite condițiile de pensionare sunt protejați în sensul că vor ieși la pensie, au condițiile deja recunoscute în conformitate cu legea anterioară. Și atunci au toate motivele să rămână în sistem, să contribuie, să facă eforturi în continuare pentru ca activitatea de justiție să fie mai bună. Încă o dată eu văd lucrurile în viitor – încheierea unei cooperări loiale între instituții și puterile statului. S-a încheiat o dispută constituțională”, a adăugat Radu Marinescu.