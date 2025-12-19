Mesajul nu foarte subtil proiectat în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin

Vladimir Putin, la conferința sa de presă maraton din 19 decembrie 2025, FOTO: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia Images

Decorul platoului în care președintele rus Vladimir Putin își ține vineri conferința de presă anuală pare să includă și un mesaj destul de clar, transmite Sky News, citându-l pe Ivor Bennett, correspondentul său la Moscova.

Pe peretele din spatele său se află o hartă a Rusiei. În partea stângă a imaginii se vede conturul nu doar al Crimeii, ci al tuturor celor patru regiuni din estul Ucrainei pe care Rusia le-a „anexat” în 2022: Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Detaliul a fost observat și de alți jurnaliști străini.

Forțele ruse nu au cucerit încă aceste teritorii în întregime, dar asta nu l-a împiedicat pe Putin să le revendice în timpul negocierilor de pace purtate cu SUA.

Proiectarea teritoriilor pe fundal pare a fi un semnal transmis de Kremlin: acela că nu are intenția de a renunța la pretențiile sale asupra lor.

Chestiunile teritoriale sunt principalul punct de blocaj în negocierile pentru un acord de pace și situația pare că va continua, în condițiile în care Moscova nu a dat încă vreun semnal că ar fi dispusă să facă compromisuri în această chestiune.