Washingtonul promite „garanții de securitate foarte puternice” pentru Ucraina, de nivel NATO

Proiectul de acord pentru încheierea războiului, rezultat în urma negocierilor de la Berlin cu ucrainenii, prevede „garanții de securitate foarte puternice” pentru Kiev, similare celor din Articolul 5 al tratatului NATO, a dat asigurări luni un înalt responsabil american, potrivit AFP.

Acesta a estimat, în timpul unei discuții cu presa, că Rusia „va accepta” proiectul de acord, inclusiv promisiunea garanțiilor de securitate, despre care nu a dat însă detalii concrete, asigurând însă că Ucraina și liderii europeni sunt foarte mulțumiți cu privire la această chestiune.

Discuțiile purtate cu Ucraina duminică și luni au fost „foarte, foarte pozitive”, a mai dat asigurări oficialul american în discuția sa cu presa.

Precizând că emisarii americani au purtat, în total, aproape opt ore de discuții în două zile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, acest înalt oficial american, care a cerut să rămână anonim, a declarat: „Avem speranța că suntem pe calea păcii”.

Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea la NATO

Ucraina a declarat duminică că este dispusă să renunțe la ambiția de a adera la alianța NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că, deși Ucraina este pregătită să renunțe la aspirațiile sale de aderare la NATO, va continua să solicite garanții de securitate „similare Articolului 5” din partea partenerilor americani și europeni.

Nu a fost însă clar imediat cât de mult au avansat discuțiile pe această temă sau pe alte teme vitale, precum viitorul teritoriului ucrainean, și în ce măsură discuțiile de la Berlin ar putea convinge Rusia să accepte un armistițiu.

Reacția Kremlinului

Kremlinul a declarat luni că neaderarea Ucrainei la NATO este o chestiune fundamentală în negocierile privind un posibil acord de pace și că aceasta a făcut obiectul unei discuții speciale.

„În mod firesc, această chestiune este una dintre pietrele de temelie și, desigur, face obiectul unei discuții speciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a afirmat că Rusia așteaptă informații actualizate din partea Washingtonului după discuțiile dintre SUA și țările europene și Ucraina, care au loc la Berlin.