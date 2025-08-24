Mesajul și fotografia cu un „un dac neaoş din Nigeria” postate de preotul catolic Francisc Doboș, după ce deputatul AUR Dan Tănase i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de străini

Parohul Bisericii romano-catolice Sacré-Cœur din Bucureşti, Francisc Doboș, a reacționat printr-un mesaj din Evanghelie, citit la slujba de duminică, dar și printr-o fotografie cu un cetățean Nigerian, după ce liderul AUR Dan Tănasă i-a îndemnat pe români să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini.

„Un dac neaoș din Nigeria a venit ieri să se spovedească. E în România de două săptămâni. Azi a participat la Sf. Liturghie, s-a împărtășit iar la sfârșit m-a rugat să-l binecuvântez pe el, să-i binecuvântez munca și rucsacul pentru livrarea de mâncare”, a scris duminică pe Facebook preotul Francisc Doboș.

El a adăugat apoi un pasaj din Evanghelia de la liturgia de astăzi (Luca 13, 29-30): „Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu. Şi, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii!”.

Mesajul este însoțit de o fotografie cu bărbatul din Nigeria la care face referire Doboș.

Deputatul AUR Dan Tanasă a publicat, marți, pe pagina sa de Facebook un mesaj – devenit viral – în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

El a explicat apoi, pentru HotNews, că postarea sa este legată de „valurile mari de migranți” din alte țări europene.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris vicepreședintele AUR pe Facebook. Postarea sa a adunat în patru ore peste 2.000 de comentarii și un număr dublu de reacții.

La scurt timp după mesajul lansat de liderul AUR, polițistul Marian Godină a anunțat, pe Facebook, că a formulat o plângere penală împotriva deputatului Dan Tanasă, pentru infracțiunea de „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”.

De asemenea, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat după mesajul deputatului, a declarat pentru HotNews Cătălin Raiu, membru al colegiului director al CNCD.