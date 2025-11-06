Mesajul transmis de NATO la București către companiile de apărare din toată lumea: „Avem nevoie de mai mult”

„Banii singuri nu pot oferi securitate. Avem nevoie de capabilități”, a spus secretarul general al NATO la forumul NATO de la București, dedicat industriei de apărare din întreaga alianță. Banii sunt pe masă, a spus Rutte care a avut un mesaj ferm către companii.

„Pur și simplu nu există apărare puternică fără o industrie de apărare puternică”, a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO în startul Summitului NATO dedicat Industriei de Apărare ce a avut loc la București.

La București, timp de două zile, peste 800 de participanți din 26 de state NATO și reprezentanți a peste 300 de companii internaționale din domeniul Apărării, s-au adunat și au discutat despre modul în care aliații vor și au nevoie să cheltuiască alocările din ce în ce mai mari pe apărare.

„În urma deciziei de la Summitul de la Haga de a investi 5% din PIB în apărare până în 2035, NATO transformă aceste decizii în acțiuni, ceea ce necesită un dialog deschis cu industria”, a spus Rutte, în discursul său de joi.

„Banii singuri nu pot oferi securitate. Avem nevoie de capabilități, avem nevoie de echipamente, de putere de foc reală și, bineînțeles, de cea mai avansată tehnologie”, a spus Secretarul General al NATO

Rutte a arătat către amenințarea reală și de durată pe care o reprezintă Rusia, dar și legăturile acesteia cu China, Correa de Nord și Iran.

„Avem nevoie de mai mult și avem nevoie rapid”

El a invocat principiul președintelui american Roosevelt conform căruia „dușmanii puternici trebuie înfrânți și depășiți prin producție”, numind acest concept „pace prin forță”.

„Iar NATO își va face treaba, dar avem nevoie ca industria să o facă pe a ei. Pentru a face acest lucru bine, ar trebui să ne concentrăm pe trei factori cheie. Cantitate, creativitate și cooperare”, a continuat oficialul aliat.

„Avem deja sisteme de ultimă generație, cele mai bune dintre cele mai bune. Acestea ne oferă un avantaj pe care ni-l vom menține. Dar avem nevoie de mai mult, și avem nevoie rapid, iar asta înseamnă creșterea producției și scurtarea timpilor de livrare”, a spus Rutte.

„Deja am început să înclinăm balanța în ceea ce privește muniția. Până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toți Aliații NATO la un loc, dar acest lucru nu se mai întâmplă. Trebuie să construim pe acest progres și în alte domenii, de la sisteme de apărare aeriană de vârf la interceptoare de drone cu costuri reduse. Aici, cantitatea este esențială”, a spus cel mai înalt oficial al Alianței Nord Atlantice.

„În timp ce liderii își asumă riscul politic, industriei i se cere să-și asume un risc de afaceri”

„Vremurile periculoase cer acțiuni îndrăznețe. Iar acest lucru necesită un anumit grad de toleranță la risc din partea noastră a tuturor. În timp ce liderii își asumă riscul politic, industriei i se cere să-și asume un risc de afaceri. În timp ce vă gândiți la acționarii voștri, acest lucru vă poate neliniști. Așteptați ca guvernele să semneze întâi contracte pe termen lung, știu. Și aveți dreptate. Uneori guvernele trebuie să facă asta. Dar vă pot spune că atunci când vine vorba de a investi mai mult în apărarea noastră, voința politică există. Banii există”, a punctat Rutte.

„Trebuie să fiți pregătiți. Intensificați aprovizionarea, extindeți liniile de producție existente și deschideți altele noi. Nu lăsați frica de un viitor surplus de capacitate să vă împiedice să satisfaceți nevoile reale cu care ne confruntăm astăzi”, a încheiat secretarul general NATO.

„Decalajul dintre invenție și utilizarea pe scară largă se măsoară acum în luni și săptămâni”

La București, la forumul NATO dedicat industriei a participat și amiralul Pierre Vandier, Comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare (SACT), unul dintre cele două comandamente strategice ale NATO care are rolul de a transforma și moderniza alianța pentru a fi pregătită să facă față amenințărilor viitoare.

Vandier a urcat pe scenă și a ținut să livreze industriei „un mesaj strategic” despre natura în schimbare a războiului și „ce putem și trebuie să facem în legătură cu aceasta”.

„Trebuie să fim pregătiți pentru diseară, dar și pentru mâine, iar aceasta este o mare și nouă provocare. Deși evoluția războiului nu este nouă, ritmul schimbării de astăzi este foarte nou, foarte diferit. Decalajul dintre invenție și utilizarea pe scară largă se măsoară acum în luni și săptămâni, amenințând avantajul tehnologic”, a spus Vandier.

„NATO și industria s-au obișnuit, poate prea mult, cu adversari limitați din punct de vedere tehnologic”, a continuat comandantul SACT.

„Pe câmpurile din Ucraina nu poți să petreci ani să proiectezi șși să construiești o nouă armă”

„Accelerarea timpului este clar vizibilă pe câmpul de luptă din Ucraina, unde durata de viață a noilor tehnologii și tactici este mai scurtă ca oricând, datorită în mare parte flexibilității schimbării bazate pe software. Dar, din moment ce ambele părți se bucură de acest avantaj, această accelerare se intensifică tot mai rapid. Pe câmpurile din Ucraina, nu poți să petreci ani proiectând, construind sau introducând noi arme”, a spus Vandier.

El a susținut că industria trebuie să demonstreze capacitatea de a inova și de a se adapta mai rapid decât adversarii.

„De fiecare dată când unul dintre voi dezvoltă ceva ce oponenții noștri nu au mai văzut, de fiecare dată când unul dintre voi dezvoltă ceva mai ieftin, ceva ce poate fi cumpărat, închiriat, adaptat sau adoptat mai rapid, faceți ca descurajarea NATO să fie mai credibilă”, a declarat amiralul Pierre Vandier.

