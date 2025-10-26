Mesajul transmis duminică de Kremlin: Este greșit să se vorbească de anularea întâlnirii Trump – Putin

Kremlinul a transmis că este greșit să se vorbească despre o anulare a întâlnirii între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trumpa, dăugând că este necesară pregătirea acesteia, potrivit televiziunii de stat Vesti și Reuters.

„Președinții nu se pot întâlni doar de dragul întâlnirii, nu pot pur și simplu să-și piardă timpul și sunt deschiși în privința asta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru Pavel Zarubin, cunoscutul corespondent la Kremlin al televiziunii de stat.

„De aceea i-au instruit pe (ministrul rus de externe Serghei) Lavrov și (secretarul de stat american Marco) Rubio să pregătească acest proces. Procesul este complicat”, a adăugat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Casa Albă a dat asigurări joi că un nou summit între Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a atenționat că președintele american „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din partea lui Putin pentru o încetare a focului în Ucraina.

Ce a spus Peskov despre sancțiuni

Peskov a comentat, de asemenea, sancțiunile impuse de SUA asupra giganților petrolieri ruși Lukoil și Rosneft, pe care le-a calificat drept „o măsură neprietenoasă”, dar a afirmat că Rusia dorește să construiască relații prietenoase cu toate țările, inclusiv cu SUA.

„În ciuda diverselor nuanțe exprimate de președintele Statelor Unite, trebuie să rămânem orientați către interesele noastre. Interesele noastre sunt de a construi relații bune cu toate țările, inclusiv cu Statele Unite”, a declarat Peskov pentru Zarubin.

„Desigur, măsurile luate săptămâna aceasta au fost un gest neprietenos. Ele au afectat într-adevăr perspectivele de relansare a relațiilor noastre. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm la aceste aspirații. Trebuie să facem ceea ce este în avantajul nostru”, a spus Peskov.

El a mai spus că Rusia va urmări penal pe oricine va fi implicat în posibila confiscare a activelor rusești înghețate.