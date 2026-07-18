Messi, prima reacție la fotografia virală în care îl ține în brațe pe bebelușul Yamal

Lionel Messi (39 de ani) a comentat fotografia în care îl ține în brațe pe Lamine Yamal (19 ani), pe atunci un bebeluș, cu aproape două decenii înainte ca cei doi să ajungă să se întâlnească într-un duel la cel mai înalt nivel, în finala CM 2026, Spania – Argentina.

Marele meci Spania și Argentina e programat duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

Invitat la Fanatics Fest, starul argentinian a vorbit despre imaginea devenită virală și a descris situația drept o surpriză rară a sorții.

Un moment aparent banal a ajuns, ani mai târziu, viral, iar Messi s-a declarat încântat că-l va înfrunta pe Lamine Yamal în finala Mondialului.

„Acea fotografie este incredibilă pentru că, ei bine, în viață e rar să faci o poză cu un bebeluș și apoi să te confrunți cu el la o Cupă Mondială. Sincer, e o nebunie!”, a declarat Messi.

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