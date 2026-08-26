Meta acceptă să plătească aproape 17 miliarde de dolari pentru a închide un proces din SUA. Ce schimbări va face la Facebook

Acordul, care este supus aprobării instanței, impune Meta să introducă anumite reguli pentru utilizatorii adolescenți, inclusiv limite zilnice și „carantină de noapte”, relatează BBC și The Guardian.

Acordul acceptat de Meta, în valoare de 16,68 de miliarde de dolari, pune capăt unui proces care a început în Oakland, California, acum puțin peste o săptămână și care urma să dureze șase săptămâni.

Procesul a pornit de la plângerile depuse de 29 de state și era unul dintre cele mai mediatizate teste de până acum privind acuzațiile conform cărora companiile de socializare ar fi dăunat tinerii utilizatori.

Meta, companie care deține Facebook sau WhatsApp, a negat acuzațiile. Ea a precizat că a depus eforturi mari pentru a proteja copiii pe platformele sale. Compania a susținut că nu ar fi putut induce în eroare consumatorii cu privire la faptul dacă serviciile sale dădeau dependență, deoarece „dependența de rețelele sociale” nu este o afecțiune psihiatrică recunoscută.

Meta, Snapchat și compania-mamă, Snap, YouTube și compania-mamă, Alphabet, și TikTok și compania-mamă, ByteDance, se confruntă încă cu mii de procese în instanțele federale și statale din SUA pentru acuzații că și-au conceput în mod conștient platformele pentru a avea funcții care creează dependență pentru copii și adolescenți, alimentând o criză de sănătate mintală.

Ce schimbări au fost acceptate de Meta

Statele care au intentat procese împotriva Meta au dorit o varietate de modificări la produsele sale, deoarece susțin că modul în care funcționează acum cauzează „daune” tinerilor utilizatori.

Aceștia au dorit ca Meta să:

implementeze un proces de verificare parentală pentru utilizatorii adolescenți,

să își modifice „algoritmii de recomandare care manipulează dopamina”,

să elimine multe filtre de imagine care schimbă aspectul unei persoane în fotografii,

să oprească redarea automată a conținutului video,

să interzică crearea mai multor conturi,

să oprească postările care dispar sau sunt „efemere”, cum ar fi Instagram Stories.

Meta a fost de acord să facă unele modificări, conform documentelor instanței. Din primele informații citate de presa internațională, Meta a acceptat limitări pe timp de zi și așa-numita „carantină de noapte” pentru adolescenți.

„O victorie monumentală”

Procurorul general din Washington DC, Brian Schwalb, a numit acordul drept „o victorie monumentală în domeniul sănătății publice pentru tineri”.

„Meta a exploatat intenționat copiii pentru profit și apoi a mințit în legătură cu acest lucru, susținând că produsele sale erau sigure, când propriile cercetări interne au confirmat că platformele dădeau dependență și erau dăunătoare”, a spus Schwab.

„Funcțiile de siguranță pe care Meta este obligată să le instaleze vor schimba fundamental și imediat modul în care tinerii folosesc Instagram și Facebook”, a continuat el

Meta este „prima platformă care s-a apropiat de masa negocierilor” și a fost de acord cu reformele, a spus Schwalb, dar există numeroase alte platforme în sectorul tehnologic.