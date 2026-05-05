Meta, dată în judecată pentru piraterie. Este vizat modul în care a antrenat modelul AI Llama

Editurile Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan şi McGraw Hill au dat marţi în judecată, într-un tribunal federal din Manhattan, platformele Meta, acuzând gigantul tehnologic că le-a folosit fără permisiune cărţile şi articolele ştiinţifice pentru a-şi antrena modelul de inteligenţă artificială Llama, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Editurile, alături de scriitorul Scott Turow, au susţinut, într-o plângere colectivă, că Meta a piratat milioane de lucrări care le aparţin şi le-a folosit fără acord pentru a-şi antrena modelele lingvistice mari ca acestea să poată răspunde întrebărilor puse de oameni.

„AI stimulează inovaţia, productivitatea şi creativitatea pentru indivizi şi companii, iar instanţele au constat în mod corect că antrenarea AI cu materiale protejate de drepturi de autor poate fi considerată utilizare corectă”, a răspuns marţi un purtător de cuvânt al Meta într-un comunicat.

Editorii susţin că Meta a piratat lucrări, de la manuale la articole ştiinţifice sau la romane printre care „The Fifth Season”, de N.K. Jemisin, şi „The Wild Robot”, de Peter Brown, în scopul antrenării AI. Au cerut instanţei permisiunea de a reprezenta un grup mai mare de titulari de drepturi de autor şi o sumă nespecificată cu titlul de despăgubiri băneşti.

„Încălcarea regulilor pe scară largă de către Meta nu este progres public, iar AI nu va fi niciodată implementat aşa cum trebuie dacă companiile din domeniul tehnologic prioritizează site-uri piratate în locul erudiţiei şi imaginaţiei”, a spus Maria Pallante, preşedinta Asociaţiei editorilor americani, într-un comunicat.

Procesul deschide un front nou în disputa în plină desfăşurare privind drepturile de autor dintre creatori şi companii din domeniul tehnologic în legătură cu antrenarea AI, care a determinat zeci de scriitori, companii media, artişti vizuali şi alţi reclamanţi să dea în judecată companii precum Meta, OpenAI şi Anthropic pentru încălcarea drepturilor de autor. Toate cazurile aflate pe rol vor trebui să stabilească dacă sistemele AI au folosit în mod corect materialele protejate de drepturile de autor, în scopul creării de conţinut nou şi transformator.

Primii doi judecători care s-au ocupat de această problemă au dat sentinţe contradictorii anul trecut. Anthropic a fost prima mare companie AI care a stabilit o înţelegere într-unul din cazuri şi a acceptat anul trecut să plătească unui grup de scriitori 1,5 miliarde de dolari pentru a soluţiona un proces colectiv care altfel ar fi costat compania alte miliarde de dolari pagube pentru presupusă piraterie.