Meta și YouTube au pierdut un proces istoric în SUA, comparat cu cele împotriva companiilor de tutun: „Acestea sunt cai troieni”

Meta și YouTube au pierdut un proces civil de reper în SUA, în care au fost acuzate că au proiectat în mod intenționat produse care creează dependență. Juriul american a hotărât totodată miercuri că aceste companii de tehnologie s-au făcut responsabile și de neglijență, cât și de faptul că nu au oferit avertismente adecvate privind potențialele pericole ale produselor lor, relatează The Guardian.

Juriul a acordat reclamantei, o tânără reclamantă în vârstă de 20 de ani, despăgubiri în valoare de 6 milioane de dolari, dintre care Meta trebuie să plătească 70%, iar YouTube restul. Juriului din Los Angeles i-au fost necesare aproape nouă zile de deliberări pentru a ajunge la verdict. Acest proces, privind presupusele efecte nocive ale rețelelor sociale asupra tinerilor, a fost primul de acest tip care a ajuns într-o instanță din SUA.

Pe parcursul procesului de șase săptămâni, desfășurat la Curtea Superioară din Los Angeles, jurații au audiat directori de top de la Meta și YouTube, avertizori de integritate, experți în rețele sociale și dependență, precum și pe tânăra aflată în centrul procesului, care a fost identificată în documentele judiciare doar prin inițialele KGM.

Aceasta a declarat că a devenit dependentă de YouTube la vârsta de șase ani și de Instagram la nouă ani, lucru care, potrivit mărturiei sale, a avut efecte dăunătoare asupra stării sale de bine. Ea a spus că, până la vârsta de 10 ani, devenise deprimată și ajunsese să recurgă la automutilare din această cauză.

Comentarii dure în instanță împotriva Meta și YouTube

Utilizarea rețelelor sociale ar fi dus, de asemenea, la relații tensionate cu familia și la școală. La 13 ani, terapeuta ei a diagnosticat-o cu tulburare dismorfică corporală (preocuparea obsesivă pentru un defect fizic imaginar sau minor) și fobie socială, pe care KGM le atribuie utilizării Instagram și YouTube.

„Cum faci ca un copil să nu mai lase niciodată telefonul din mână? Asta se numește ingineria dependenței. Ei au proiectat-o, au introdus aceste funcționalități în telefoane”, a declarat Mark Lanier, unul dintre avocații tinerei, în pledoaria finală de săptămâna trecută.

„Acestea sunt cai troieni: arată minunat și atrăgător… dar le inviți în viața ta și ajung să o preia”, a mai spus acesta.

Avocații lui KGM spun că experiența ei este emblematică pentru ceea ce zeci de mii de tineri au trăit pe rețelele sociale și în viața offline.

„Verdictul de astăzi este un moment istoric – pentru [KGM] și pentru miile de copii și familii care au așteptat această zi”, au declarat avocații lui KGM într-un comunicat remis presei miercuri. „Un juriu format din persoane de vârsta apropiată cu [KGM] a analizat probele, a înțeles ce știau Meta și YouTube și când știau aceste lucruri, și le-a tras la răspundere pentru comportamentul lor. Verdictul de astăzi îi aparține lui [KGM]”, au mai notat aceștia.

Procesul împotriva Meta și YouTube, comparat cu cele împotriva marilor companii de tutun

The Guardian notează că argumentele reclamanților au amintit de cele formulate împotriva marilor companii din industria tutunului în anii 1990, care s-au concentrat asupra caracterului adictiv al țigărilor și asupra faptului că firmele negau public acest lucru, în ciuda faptului că ele cunoșteau efectele nocive ale produselor lor.

Avocații lui KGM au susținut că unele dintre funcționalitățile integrate de companiile de social media în platformele lor, precum fluxul („feed”-ul) cu derulare nesfârșită și redarea automată a videoclipurilor, sunt concepute pentru a menține utilizatorii în aplicații și au făcut produsele să producă dependență.

Pentru a ajunge la decizia privind răspunderea, juriului i s-a cerut să stabilească dacă neglijența companiilor a fost un factor semnificativ în producerea prejudiciului suferit de KGM și dacă firmele de tehnologie știau că designul produselor lor era periculos. Panelul format din 12 jurați a revenit cu un verdict de 10 la 2 în favoarea reclamantei la fiecare întrebare.

Verdictul juriului vine la doar o zi după ce Meta a fost obligată să plătească 375 de milioane de dolari sub formă de sancțiuni civile într-un alt proces, desfășurat în New Mexico.

În acel caz, juriul a stabilit că societatea a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța platformelor sale și a permis producerea unor prejudicii asupra utilizatorilor, inclusiv exploatarea sexuală a minorilor. Cele două verdicte consecutive sunt primele care stabilesc răspunderea Meta pentru modul în care produsele sale afectează tinerii.