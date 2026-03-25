Meta, amendată cu 375 milioane de dolari: „Verdictul, o victorie istorică pentru fiecare copil”

New Mexico salută o victorie „istorică” după ce juriul a constatat că Meta a indus în eroare consumatorii în privința siguranței și a permis producerea de prejudicii utilizatorilor, potrivit The Guardian.

Meta, compania lui Mark Zuckerberg, este obligată să plătească 375 de milioane de dolari sub formă de sancțiuni civile, după ce a constatat că aceasta a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța platformelor sale și a permis producerea de prejudicii, inclusiv exploatarea sexuală a copiilor, împotriva utilizatorilor săi.

Acesta reprezintă primul proces cu juriu în care Meta este găsită vinovată pentru faptele petrecute pe platformele sale.

„Verdictul juriului este o victorie istorică pentru fiecare copil și familie care a plătit prețul pentru alegerea companiei Meta de a pune profitul înaintea siguranței copiilor”, a declarat procurorul general din New Mexico, Raúl Torrez.

„Conducerea Meta știa că produsele sale lezează copiii, a ignorat avertismentele propriilor angajați și a mințit publicul cu privire la ceea ce știa. Astăzi, juriul s-a alăturat familiilor, educatorilor și experților în siguranța copiilor, spunând că ajunge.”

Acțiunea în instanță a fost inițiată de biroul lui Torrez în decembrie 2023. Procesul a survenit în urma unei investigații de doi ani a publicației The Guardian, apărută în luna aprilie a aceluiași an, care dezvăluia cum Facebook și Instagram au devenit piețe pentru traficul sexual de minori. Investigația a fost citată de mai multe ori în cadrul plângerii.

Juriul a impus Meta plata amenzii maxime de 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare, rezultând un total de 375 de milioane de dolari în sancțiuni civile pentru nerespectarea legilor privind protecția consumatorilor din New Mexico. Instanța a găsit compania răspunzătoare pentru ambele capete de acuzare formulate în temeiul Legii privind practicile neloiale.

Meta: „Nu suntem de acord cu verdictul”

Meta a anunțat că va ataca hotărârea prin apel, acuzându-l pe procurorul Torrez că a prezentat „argumente senzaționaliste și irelevante, selectând în mod selectiv anumite documente”.

„Nu suntem de acord cu verdictul și vom face apel. Depunem eforturi susținute pentru a asigura siguranța utilizatorilor pe platformele noastre și suntem conștienți de provocările legate de identificarea și eliminarea actorilor rău intenționați sau a conținutului dăunător”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

„Vom continua să ne apărăm cu fermitate și rămânem încrezători în istoricul nostru de protejare a adolescenților online”, a adăugat el.

Documentele interne și mărturiile obținute de Departamentul de Justiție din New Mexico au indicat faptul că angajații Meta și experții externi avertizaseră repetat asupra riscurilor de pe platforme.

Probele au inclus detalii despre arestarea, în 2024, a trei bărbați acuzați de hărțuire sexuală a minorilor prin intermediul rețelelor Meta. Aceștia au fost identificați în cadrul unei investigații sub acoperire a biroului procurorului general, denumită „Operațiunea MetaPhile”.

Măsuri mai puternice pentru copii

Instanța din New Mexico a analizat modul în care decizia Meta din 2023 de a cripta Facebook Messenger a blocat accesul la probe esențiale privind infracțiunile de ademenire a minorilor și schimbul de imagini cu abuzuri asupra copiilor.

Reprezentanți ai forțelor de ordine și ai Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați (NCMEC) au depus mărturie despre deficiențele Meta în raportarea materialelor de abuz sexual asupra copiilor (CSAM). Anchetatorii au afirmat că Meta a generat volume mari de rapoarte „fără valoare” prin utilizarea excesivă a inteligenței artificiale pentru moderare, acestea fiind inutile pentru investigațiile poliției.

Următoarea fază a procesului va începe pe 4 mai, când procuratura generală va solicita sancțiuni financiare suplimentare și modificări obligatorii de design pentru platformele Meta. Potrivit lui Raúl Torrez, scopul este de a oferi „protecții mai puternice pentru copii”.

Măsurile solicitate de stat includ „punerea în aplicare a unei verificări eficiente a vârstei, eliminarea prădătorilor de pe platformă și protejarea minorilor împotriva comunicațiilor criptate care îi protejează pe actorii rău intenționați”.

Efecte negative „inevitabile”

În declarațiile înregistrate difuzate în timpul procesului, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, și directorul Instagram, Adam Mosseri, au afirmat că efectele negative asupra copiilor, precum exploatarea sexuală și problemele de sănătate mintală, sunt inevitabile pe platformele companiei, având în vedere numărul mare de utilizatori.

Conducerea a susținut că a investit miliarde în actualizări tehnologice pentru siguranță, inclusiv lansarea în 2024 a conturilor Instagram pentru adolescenți, care stabilesc protecții implicite pentru utilizatorii între 13 și 17 ani.

Companiile de social media au susținut constant că nu sunt responsabile pentru infracțiunile comise prin rețelele lor, invocând Secțiunea 230 din Legea privind decența în comunicații, care protejează platformele de răspunderea pentru conținutul utilizatorilor.

Totuși, încercările Meta de a folosi Secțiunea 230 și Primul Amendament pentru a respinge cazul au fost invalidate printr-o hotărâre din iunie 2024. Instanța a decis că procesul vizează designul produsului și deciziile interne de gestionare a conținutului, nu libertatea de exprimare.

Procesul a durat aproape șapte săptămâni, timp în care ambele părți au chemat martori, de la experți în siguranța copiilor la actuali și foști angajați ai companiei. Juriul a deliberat aproximativ o zi înainte de a pronunța verdictul.

„Este o victorie uriașă pentru procurorul general al statului New Mexico. Juriul său nici măcar nu a deliberat prea mult”, a declarat John W. Day, fost procuror adjunct al districtului New Mexico și actual avocat specializat în drept penal, pentru The Guardian.

„Nu a fost o surpriză, întrucât există un curent subteran de resentimente, teamă și îngrijorare nu doar în rândul familiilor, ci și al comunității în general, cu privire la caracterul invaziv al rețelelor sociale, iar acest caz deschide cu siguranță porțile pentru multe alte litigii, reforme și reglementări.”

Alte procese împotriva giganților tech

Meta face, de asemenea, obiectul unui proces separat în Los Angeles, unde sute de familii și districte școlare acuză marile platforme tehnologice de vătămarea minorilor.

Reclamanții susțin că Meta, alături de Snap, TikTok și YouTube, și-au conceput platformele în mod deliberat pentru a crea dependență în rândul tinerilor, contribuind la probleme precum depresia, tulburările alimentare și automutilarea.

În timp ce Snap și TikTok au ajuns la acorduri de soluționare, Meta și YouTube continuă să conteste acuzațiile în instanță. Toate companiile neagă faptele imputate, iar juriul deliberează în prezent asupra verdictului.