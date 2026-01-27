Meta va testa abonamente Premium pentru Facebook, Instagram și WhatsApp

Meta plănuiește să testeze noi abonamente care le vor oferi utilizatorilor acces la funcții exclusive în aplicațiile sale, a declarat compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg pentru TechCrunch. Gigantul din Silicon Valley a precizat că noile abonamente vor debloca mai multe instrumente de „productivitate și creativitate”, precum și capabilități AI extinse.

Meta a anunțat că în lunile următoare va oferi o experiență premium pe Instagram, Facebook și WhatsApp, care le va permite utilizatorilor accesul la funcții speciale și un control mai mare asupra modului în care distribuie conținut și interacționează, în timp ce experiențele de bază vor rămâne gratuite. Meta nu pare să fie blocată într-o singură strategie, menționând că va testa o varietate de funcții și pachete de abonament și că fiecare aplicație va avea un set distinct de funcționalități exclusive.

Meta a mai anunțat că intenționează să extindă Manus, „agentul” AI creat de un startup din China pe care l-a achiziționat recent pentru o sumă estimată la 2 miliarde de dolari, ca parte a planurilor sale de abonamente.

Meta adoptă o abordare dublă în ceea ce privește Manus. Pe de o parte, compania îl va integra în produsele Meta, continuând în același timp să vândă abonamente independente către companii.

În plus, Meta plănuiește să testeze abonamente pentru funcții AI, precum generarea de videoclipuri Vibes. Vibes este funcționalitatea Meta pentru videoclipuri scurte alimentate de inteligență artificială, integrată în aplicația Meta AI, care le permite utilizatorilor să creeze și să remixeze videoclipuri generate de AI.

Deși Vibes a fost gratuit de la lansarea sa anul trecut, Meta intenționează acum să ofere acces de tip „freemium” pentru crearea de videoclipuri Vibes, cu opțiunea de a se abona pentru a debloca oportunități suplimentare de creare video în fiecare lună.

Meta vrea să vină cu abonamente separate de serviciul său „Verified”

Deși nu se știe încă cum vor arăta funcțiile plătite de pe WhatsApp și Facebook, o primă supoziție este că pe Instagram abonamentul premiul le va permite utilizatorilor să creeze un număr nelimitat de liste de audiență, să vadă o listă cu urmăritorii care nu le oferă follow înapoi și să vizualizeze o Story fără ca autorul acesteia să vadă că a fost vizionată.

Este important de menționat că noile abonamente vor fi separate de Meta Verified, care se adresează creatorilor de conținut și companiilor deoarece include o „insignă” de verificare, suport direct 24/7, protecții împotriva uzurpării identității, optimizare pentru căutare, stickere exclusive și altele. Deși aceste funcții nu sunt destinate utilizatorilor obișnuiți sau celor care nu creează conținut, noile abonamente vor fi concepute pentru un public mai larg.

Meta dorește, desigur, să obțină venituri mai mari din lansarea noilor abonamente pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. Însă, după cum notează și TechCrunch, mulți utilizatori ar putea fi descurajați de „oboseala” provocată de astfel de oferte contracost. Având în vedere numărul mare de servicii plătite care concurează pentru bugetul lunar al utilizatorilor, Meta va trebui să ofere un produs convingător pentru a-i determina să se înscrie la încă un abonament.

Meta afirmă că intenționează să își asculte comunitatea de utilizatori și să strângă feedback pe măsură ce începe lansarea abonamentelor în lunile următoare. Ce nu este întru totul clar deocamdată e dacă noile abonamente vor fi testate întâi în SUA, cum se întâmplă în cazul multor situații de acest fel, sau și în alte țări.