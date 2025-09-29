SuperLiga: Revelația sezonului joacă împotriva ultimei clasate în eșalonul de elită

Leo Grozavu discută cu fotbaliștii săi în timpul meciului de fotbal dintre Rapid București și FC Botoșani, desfășurat pe Arena Giulești, 4 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Metaloglobus București, promovată în acest sezon, va întâlni FC Botoșani, luni, 29 septembrie, de la ora 18.00.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport. Cele două echipe se vor afla față în față pentru prima dată în principala întrecere internă.

Metaloglobus București, clasată pe ultimul loc, după zece etape, are 3 puncte și caută prima victorie în campionat.

Adversarii se numără printre revelațiile primelor zece etape, interval în care a înregistrat cinci victorii și patru remize, singurul insucces fiind înregistrat cu Rapid, 1-2 în deplasare (4 august), scrie site-ul LPF.

Conform sursei citate, guparea moldavă a înscris 12 goluri în repriza secundă, dintre care șapte după minutul 75.

Mihai Teja, acum la Metaloglobus București, a antrenat-o și pe FC Botoșani în trecut.

În stagiunea 2022-2023, palmaresul său pe banca FC Botoșani a cuprins 6 victorii, 8 remize și 13 înfrângeri în cele 27 de meciuri în toate competițiile.

Cei doi tehnicieni s-au mai duelat în SuperLigă de șase ori, de trei ori s-a impus Teja, de două ori a câștigat Leo Grozavu, iar o partidă s-a terminat la egalitate.