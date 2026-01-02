Meteorologii anunță unde va ninge consistent în următoarele trei zile
Vremea va fi în general închisă, cerul va fi mai mult noros şi va ninge consistent în întreaga arie montană, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) într-un buletin nivometeorologic transmis vineri și citat de Agerpres.
Astfel, conform prognozei vremii pentru intervalul 2 ianuarie, ora 20:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, cantităţile de precipitaţii vor depăşi 10-15 l/mp în toate masivele, iar în primele 24 de ore local 20…25 l/mp în Carpaţii Occidentali, nordul celor Orientali şi în vestul celor celor Meridionali şi izolat 40-50 l/mp în zona Munţilor Apuseni.
Cumulat se pot depăşi 50-60 l/mp în masivele vestice şi sud-vestice. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h în toate masivele şi temporar de 70-90 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea şi menţinând vizibilitatea scăzută, mai susţinute în primele 24 de ore pe crestele Carpaţilor Meridionali şi Occidentalii, unde rafalele vor atinge şi depăşi 100-120 km/h pe creste. Se va forma ceaţă, asociată şi cu depuneri de chiciură în zonele înalte.
Temperaturi prognozate în intervalul menţionat sunt, la peste 1.800 metri, minime, în general între -12…-7 grade, iar cele maxime sunt în creştere de la -9…-5 grade în primele două zile spre -6…-2 grade.
La sub 1.800 metri, temperaturile minime sunt în general între -10…-4 grade, iar cele maxime sunt în creştere treptată de la -7…-2 grade spre -4…2 grade.