Metoda testată pentru a descuraja tinerii să mai stea mult pe rețelele de socializare. Ce efecte au fost observate

Avertizări, precum cele folosite pe pachetele de țigări, care atrag atenția asupra efectelor nocive ale rețelelor de socializare ar putea contribui la reducerea timpului petrecut în mediul online de tineri, potrivit unui studiu citat de Euronews.

La fel cum produsele din tutun și alcool sunt însoțite de avertismente privind riscurile pentru sănătate, cercetătorii susțin că și platformele de social media ar putea beneficia de astfel de atenționări.

Este vorba despre mesaj pop-up, adică o fereastră mică ce apare automat pe ecranul utilizatorului pentru a afișa informațiile.

Exemple care au fost testate au inclus formulări precum: „Folosirea rețelelor de socializare provoacă probleme de somn. Acest lucru este dăunător sănătății tale” sau „Rețelele de socializare sunt asociate cu efecte negative semnificative asupra sănătății mintale a copiilor și tinerilor adulți”.

Riscurile prezentate

Astfel de notificări au fost folosite într-un studiu publicat în revista medicală JAMA Health Forum. Mesajele îi informau pe utilizatori despre impactul negativ al rețelelor de socializare, inclusiv riscul de depresie, anxietate, deteriorarea imaginii corporale și tulburările de somn.

Cercetătorii speră că aceste avertismente ar putea deveni încă un instrument care să îi ajute pe tineri să gestioneze mai sănătos timpul petrecut pe internet.

„În cazul unor produse precum tutunul și alcoolul, știm că etichetele de avertizare bine concepute modifică, în medie, comportamentul consumatorilor”, a explicat Anna Grummon, profesor asistent de pediatrie și autor principal al studiului.

Medicul a subliniat însă că rețelele de socializare sunt un produs complet diferit de țigări sau alcool, unde avertismentul poate fi tipărit direct pe ambalaj.

În cazul platformelor digitale, mesajele trebuie să apară sub forma unor notificări pop-up.

Peste 1.000 de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 29 de ani au participat la studiu. Conform autorilor, după ce au primit 14 mesaje de avertisment care vorbeau despre șase teme legate de sănătate, participanții au înțeles mai bine care sunt riscurile la care se expun când stau pe rețelele de socializare și ce impact pot avea asupra sănătății mintale.

Ce mesaje au fost eficiente

Mesajele primite se referau la dependența de social media, percepția distorsionată asupra corpului, perturbarea somnului, depresia, anxietatea, efectele generale asupra sănătății mintale și faptul că folosirea rețelelor de socializare nu a fost demonstrată ca fiind sigură pentru tineri.

Potrivit autorilor, participanții au declarat în mod constant că astfel de avertismente i-ar determina să reducă timpul petrecut pe internet.

Tinerii au evaluat fiecare mesaj răspunzând la două întrebări: „În ce măsură acest mesaj vă descurajează să folosiți rețelele sociale?” și „În ce măsură acest mesaj vă crește gradul de conștientizare a efectelor negative ale utilizării rețelelor de socializare?”.

Cele mai eficiente avertismente s-au dovedit a fi cele referitoare la efectele asupra sănătății mintale, precum depresia și anxietatea. O excepție a fost mesajul referitor la dependență, care a avut un impact mai redus.

Deși studiul nu explică exact de ce aceste mesaje au avut cele mai bune rezultate, Grummon are o ipoteză: „Dacă ar fi să speculez, aș spune că sunt efecte cu care oamenii rezonează. Ei se pot gândi: «Da, am văzut asta la prietenii mei sau chiar la mine». Sunt consecințe care îi preocupă și pe care le consideră relevante.”

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