Metoda transferurilor la ANAF: de pe excavator, la Antifraudă în șapte zile

Peste 50 de persoane din diverse zone ale țării s-au angajat în primării de comune și apoi s-au transferat rapid în structuri din subordinea Ministerului de Finanțe. Mecanismul a fost de descoperit de auditorii Curții de Conturi în 2022, scrie Public Record.

Oameni fără experiență sau studii au ajuns să lucreze la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), după ce au stat o singură zi sau câteva săptămâni în primării. Metoda a fost transferul, adică o cerere.

De exemplu:

un excavatorist a ajuns să lucreze la Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu

o asistentă de farmacie la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt,

un supraveghetor de jocuri a ajuns la Biroul vamal de frontieră Orşova,

o femeie oficiant poștal la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung.

Auditorii au mai descoperit că nu exista o procedură internă de selecție și verificare a transferurilor de la alte instituții. Ministerul Finanțelor și entitățile subordonate nu au făcut publice posturile disponibile pentru a permite funcționarilor calificați să se transfere.

„l-am spus că doamna nu este suficient de pregătită”

Jurnaliștii de la Public Record dau și câteva exemple:

Marioara Ghencea este soția lui Gigi Ghencea, fost polițist pensionat și consilier județean PNL la Olt. S-a angajat în 29 decembrie 2020 la primăria comunei Teslui, pe postul de contabilă-șefă. Anterior, lucrase la BCR.

După doar șapte zile, a cerut să fie mutată la AJFP Olt, iar în 10 februarie 2021 a fost transferată pe postul de consilier superior. Apoi, a fost promovată ca şefă a Serviciului de Verificarea şi Decontarea Cheltuielilor Publice din aceeași structură a ANAF.

„Propunerea privind promovarea temporară a doamnei Ghencea Marioara (…) a fost înaintată conducerii DGRFP Craiova la insistențele domnului Meleru Florinel – şef administrație al AJFP Olt. l-am spus acestuia că doamna nu este suficient de pregătită pentru funcția de şef serviciu şi acesta mi-a răspuns că dacă vreau să mai stau unde sunt să fac ce zice el”, scria o angajată de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt într-o notă de relații dată auditorilor în 2022.

Magdalena Maria Manta este soția lui Cătălin Manta, primar PNL în comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș. Lucrase ca oficiant la Poșta din Câmpulung. Pe 1 martie 2021 a devenit consilier în achiziții la primăria Bârla, condusă de un alt primar PNL. După doar 42 de zile, din care 28 a fost în concediu medical, Magdalena s-a transferat ca inspector asistent la AJFP Argeş, trezoreria Câmpulung.

Andrei Huculeci a fost numit consilier juridic la primăria Verguleasa din Olt în aprilie 2021, după ce anterior a lucrat ca jurist consult și ca excavatorist. Tot în aprilie, a cerut transferul la Direcția regională antifraudă fiscală Sibiu. Câteva luni mai târziu a devenit inspector asistent la Serviciul de control antifraudă.

Raportul de audit financiar a ajuns pe masa lui Adrian Câciu (deputat PSD), la acea vreme ministru de Finanțe și la Ovidiu Lucian Heiuș, fost șef al ANAF, acum vicepreședintele Curții de Conturi, dar nu s-a întâmplat nimic mai departe, scriu jurnaliștii de la Public Record. În perioada în care s-au făcut transferurile, șefa ANAF era Mirela Călugăreanu. Acum, Călugăreanu este președinta Curții de Conturi, instituția care i-a controlat atunci activitatea.

Contactat de Public Record, fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a spus că „întreaga responsabilitate privind angajarea, procedura de selecție și angajare a personalului ANAF revine președintelui ANAF, potrivit HG 520/2013, cu modificările și completarile ulterioare: „Acțiunile de remediere cădeau în sarcina și obligația președintelui ANAF”.

Lucian Heiuș, președinte al ANAF la acea dată, nu a putut fi contactat.