Metroul riscă să se oprească din 16 septembrie, avertizează sindicaliștii. Șeful USLM a făcut și o remarcă sexistă

Șeful Unității – Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a avertizat că metroul riscă se oprească din data de 16 septembrie, dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, potrivit Agerpres.

Marian Artimon a spus, miercuri, într-o conferință de presă, că în conturile Metrorex, mai sunt doar 3.000 de lei, prea puțini bani pentru a fi plătite salariile în 12 septembrie.

„Conform contractelor individuale de muncă, dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc: să intre în concediu, în libere sau chiar acţiona conducerea în judecată, conform reglementărilor în vigoare”, a declarat el.

Liderul sindical a spus că organizația pe care o conduce a transmis premierului și Ministerul Transporturilor noi adrese prin care a atenționat că nu vor putea fi achitate salariile.

„Situaţia de astăzi este generată de incapacitatea unora care lucrează în Ministerul Transporturilor şi în cadrul Metrorex. Anumite direcţii, poate chiar şi la nivelul cel mai înalt, nu pot înţelege ce înseamnă Metroul. Se spune despre Metrou că este o gaură neagră a economiei. Este total fals. Anul trecut, Metroul a primit o subvenţie, o compensaţie, dar nu întreaga sumă. A primit cu 350 milioane de lei mai puţin. Şi, totuşi, pierderea este doar de 319 milioane. Deci, eforturi s-au făcut”, a adăugat Artimon.

Afirmație sexistă

Marian Artimon susține că „sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi”, în Metrorex și Ministerul Transporturilor.

La conducerea Metrorex este o femeie, directoarea generală Mariana Miclăuș.

„Am înţeles lupta asta idioată dintre etajul unu al doamnei, cu etajul doi al doamnei, cu etajul trei – doamna, etajul nouă – doamna din capătul culoarului X, doamna din capătul culoarului de la poartă şi tot aşa. S-au plimbat hârtiile 150 de zile până a venit Ministerul de Finanţe şi a spus că «nu vă putem da subvenţia pentru că nu vă încadraţi în lege». Din păcate, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La Consiliul de Administraţie – femei, la directori – femei”, a declarat șeful USLM.

El susține că este necesar un leadership „tehnic”, nu „economic”.

„Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să ştie nu câţi bani are în buget, ci să conducă trenul, pentru că are în spate 2.000 de oameni”, a adăugat sindicalistul.

„Lupte interne în cadrul ministerului”

Potrivit președintelui USLM, în 45 de zile de la aprobarea bugetului de stat ar fi trebuit introdus pe circuitul de aprobare Bugetul de Venituri şi cheltuieli al Metrorex, însă acest lucru nu s-a întâmplat nici până în prezent.

„Din păcate, din lupte interne în cadrul ministerului – şi nu vreau să jignesc pe nimeni, dar parcă prea multe funcţii nu ştiu ce au de făcut – faţă de anul trecut a apărut o prevedere că, dacă în 150 de zile nu se iniţiază bugetul, nu se mai dă subvenţie începând cu 1 septembrie. Metrorex a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanţe solicitarea de deschidere pentru subvenţia din luna septembrie şi s-a transmis că nu se poate acorda subvenţia pe luna septembrie pentru că nu a fost trimis bugetul”, a mai declarat el.

Liderul sindical a reproșat Metrorex că „nu a fost în stare până astăzi să înainteze un memorandum, astfel încât oamenii să îşi primească drepturile pentru că e nevoie de buget”.