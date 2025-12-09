„Mi-a zis că mă omoară. Mi-a dat un pumn în gură și doi în spate. Am căzut de pe aparat, nu mai puteam să respir”. GOLAZO.ro are noi mărturii cutremurătoare ale unei gimnaste care a lucrat cu Camelia Voinea

„Cazul Camelia Voinea” continuă să aducă la lumină alte drame trăite de gimnastele care au lucrat cu aceasta. Noile dezvăluiri sunt făcute de o gimnastă care s-a accidentat grav la un antrenament condus de Camelia Voinea, relatează GOLAZO.ro.

Bătăi cu bețe, „avea unul de metal, altul de nuc”, pumni, poze greu de privit, abuzuri psihice, verbale, toate se regăsesc în rândurile care urmează.

GOLAZO.ro continuă seria dezvăluirilor despre comportamentul antrenoarei Camelia Voinea în sala de gimnastică.