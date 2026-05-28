„Mi se învârtea capul”. Explicațiile numărului 1 mondial după eșecul neașteptat de la Roland Garros

„Nu mai aveam energie”, a fost prima declarație a italianului Jannik Sinner, numărul 1 mondial al tenisului masculin, după ce a fost eliminat suprinzător, joi, în turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Marele favorit a fost învins de către argentinianul Juan Manuel Cerundolo (locul 56 ATP).

Sinner a câștigat primele două seturi, pentru ca apoi să le piardă pe următoarele trei la rând.

La final, scorul a fost de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Sinner chiar a condus cu 5-1 în setul al treilea, un moment care s-a dovedit decisiv.

„Nu mă simțeam prea bine pe teren, sunt lucruri care se întâmplă. În setul al treilea am început bine, dar am avut dificultăți. Îl felicit, pentru că merită, meciul lui a fost solid, asta e situația, acesta e sportul”, a afirmat Sinner, într-o conferință de presă după meci, potrivit L’Equipe.

„Mă simțeam rău, capul mi se învârtea, nu mai aveam energie, nu ieșea nimic. Am încercat să servesc pentru meci, dar nu aveam prea multă energie, am lăsat să-mi scape setul al patrulea, primul game al setului al cincilea a fost foarte bun, nu am putut să rezist și totul a început să se destrame”, a mai spus italianul.

„Când m-am trezit, nu mă simțeam prea bine. Nu am dormit prea bine. În turneele de Grand Slam există întotdeauna zile în care nu te simți bine și asta mi s-a întâmplat mie. Am suferit un eșec dureros și asta a fost tot. Era cald, dar nu chiar atât de cald, condițiile erau bune pentru joc, am fost eu, astăzi, așa s-a întâmplat”, a adăugat Sinner, citat de Agerpres.

Abordarea pentru Wimbledon

Întrebat dacă situația a fost diferită față de alte momente în care a fost în dificultate, ca la turneul de la Shanghai de anul trecut și la Openul Australiei în 2026, numărul 1 mondial a răspuns: „În Shanghai era foarte umed; în Australia era foarte cald, îmi amintesc. E diferit pe suprafața hard, unde căldura vine de jos. Aici era cald, dar era suportabil, nu muream de căldură. E greu de acceptat, având în vedere poziția mea, dar așa stau lucrurile. Nu voi juca multe turnee înainte de Wimbledon, voi avea nevoie de timp să mă recuperez complet”.

„Încerc mereu să văd ce este pozitiv. Am jucat bine, câștigând trei turnee pe această suprafață, zgura. La începutul turneului, jucam bine, mă mișcam bine, dar astăzi a fost o zi cu totul diferită, care nu ar fi trebuit să se întâmple. Am nevoie de timp să văd ce a mers prost și, de asemenea, aspectele pozitive. În ceea ce privește lucrurile pozitive, voi putea să mă antrenez câteva săptămâni înainte de Wimbledon”, a precizat el.

Întreba dacă are regrete pentru felul cum a gestionat sezonul pe zgură, Sinner a spus: „Nu, nu se știe niciodată. Dacă nu aș fi jucat la Madrid sau la Roma, mi s-ar fi putut întâmpla ziua asta. E întotdeauna greu să privești în urmă. Rezultatele mele pe zgură au fost incredibile. Nu era ceea ce îmi propusesem, dar nu știu dacă ar fi contat dacă aș fi sărit peste Madrid sau Roma”.