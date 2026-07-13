Mica insulă europeană pe care are loc exodul bogaților din SUA

Pe măsură ce tot mai mulți americani bogați se mută în străinătate , un nou studiu a dezvăluit primele 10 țări care le oferă un stil de viață luxos pe care îl caută – la costuri mult mai mici decât în SUA.

Un nou studiu realizat de compania de divertisment digital Casino.com , distribuit Moneywise, a analizat care țări au cele mai bune locuințe, pașapoarte puternice pentru a călători și stimulente fiscale atractive. În plus, bineînțeles, spații de wellness, viață de noapte, hoteluri de cinci stele, porturi pentru iahturi și multe altele.

Studiul a examinat 30 de puncte sensibile în rândul familiilor cu venituri mari și a măsurat, de asemenea, factori precum scorurile de siguranță, proprietățile imobiliare de lux listate și rata medie de impozitare. Scorurile se combină într-un singur scor din 100, sugerând cum ar putea arăta viața de zi cu zi pentru cineva cu bani de cheltuit.

Cele mai bune țări în care să trăiești dacă ești milionar

Malta este considerată — de departe — cea mai bună țară pentru un trai de lux, fiind singura țară de pe listă care a obținut un scor perfect de 100. Deși a avut cel mai scăzut indice de siguranță, de 63,76, expații din Malta se pot bucura de zeci de hoteluri de cinci stele și porturi de agrement de-a lungul coastei.

Insula mediteraneană se mândrește cu 12 porturi de agrement pentru iahturi, 117 facilități spa și wellness și 162 de localuri cu viață de noapte, oferind în același timp o cotă medie de impozitare de 17,5%.

Țara are, de asemenea, peste 200 de proprietăți de lux disponibile la fiecare 100 de kilometri pătrați, ceea ce facilitează găsirea de locuințe de lux de către cumpărătorii înstăriți. Pașaportul său oferă acces fără vize la 132 de țări, ceea ce reprezintă un alt avantaj pentru rezidenții cu mobilitate internațională.

Atractivitatea Maltei se extinde mult dincolo de expații bogați. Insula mediteraneană a devenit una dintre destinațiile turistice cu cea mai rapidă creștere din Europa, atrăgând un număr record de 4,02 milioane de vizitatori internaționali în 2025 – o creștere de 12,9% față de anul precedent.

Călătorii au generat cheltuieli de 3,9 miliarde de euro , subliniind trecerea țării către atragerea de călători cu valoare adăugată mai mare, mai degrabă decât simpla creștere a numărului de vizitatori.

Popularitatea insulei este ușor de înțeles. Cu peste 300 de zile însorite în fiecare an, orașul vechi Valletta, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, golfuri cu ape cristaline unde se poate înota și o scenă de restaurante înfloritoare, Malta oferă o combinație frumoasă de istorie europeană și stil de viață mediteranean de lux.

Singapore și Monaco urmează îndeaproape

Singapore a ocupat locul al doilea cu un scor final de 96, datorită scorului său excepțional de siguranță de 77,72 din 100 – cel mai mare dintre primele trei țări. De asemenea, s-a remarcat pentru oferta sa extinsă de wellness, cu 733 de spa-uri și facilități de wellness, iar pașaportul său oferă acces fără viză la 137 de destinații.

Monaco a terminat pe locul trei cu un scor de 93. Micul principat rămâne un favorit printre ultra-bogați datorită impozitului său zero pe venit, permițând locuitorilor să păstreze o parte mai mare din câștigurile lor. În ciuda dimensiunilor sale mici, Monaco oferă aproape 400 de proprietăți imobiliare de lux și găzduiește șase porturi de agrement pentru iahturi, alături de faimosul Cazinou din Monte Carlo.

Restul primelor 10 țări include Hong Kong, Olanda, Andorra, Croația, Portugalia și Luxemburg, conform studiului.

Deși destinațiile cu taxe avantajoase au dominat clasamentul, raportul a concluzionat că țările care oferă un echilibru între siguranță personală, stabilitate politică, facilități de lux, conectivitate globală și calitate generală a vieții sunt cele mai atractive opțiuni pentru cei cu averi ridicate.