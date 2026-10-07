Michael Douglas, dezvăluire emoționantă despre despărțirea de Catherine Zeta-Jones după 10 ani de mariaj

Michael Douglas, unul dintre actorii legendari ai Hollywood, și-a lansat la 82 de ani volumul de memorii, ocazie cu care a reflectat a reflectat asupra carierei sale și a căsniciei cu un alt star de cinema: Catherine Zeta-Jones, relatează BBC.

Cei doi s-au separat în mod faimos în 2013, iar Douglas afirmă acum că nu și-a pierdut speranța că se vor împăca, ceea ce s-a și întâmplat după mai puțin de un an.

Douglas și-a amintit într-un interviu acordat The Sunday Times că a cunoscut-o pe Zeta-Jones în 1998 la Festivalul de Film de la Deauville, când el avea 53 de ani, iar ea 28. Actorul legendar a amintit de replica pe care i-a spus-o atunci, una despre care a mai vorbit în trecut:

„Eu voi fi tatăl copiilor tăi”.

După nouă luni de relație desfășurată în mare parte la distanță, Zeta-Jones i-a spus lui Douglas că nu este interesată să se întâlnească cu el dacă acesta se vede și cu alte femei, la care el a răspuns: „Așteaptă aici, trebuie să dau cinci telefoane rapide”.

Cei doi actori laureați cu Oscar s-au căsătorit în cele din urmă în 2000, în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate la Plaza Hotel din New York, la care au participat numeroase vedete. Douglas și Zeta-Jones au împreună: doi copii, Dylan, care are acum 26 de ani, și Carys, în vârstă de 23 de ani.

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas și fiica lor Carys Zeta-Douglas la ediția din 2023 a Festivalului Internațional de Film de la Cannesm FOTO: MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Michael Douglas spune că nu și-a pierdut niciodată speranța la o împăcare cu Zeta-Jones

Douglas a oferit în premieră detalii și despre despărțirea extrem de mediatizată de Zeta-Jones din 2013. Starul filmelor „Fatal Attraction” și „Basic Instinct” a declarat pentru The Times că „nu și-a pierdut niciodată speranța” că el și Zeta-Jones se vor împăca.

„Căsnicia înseamnă multă muncă, știți”, a subliniat el. „Și, ei bine, suntem bine. Suntem într-o formă bună. Asta este tot ce pot spune”, a mai afirmat Michael Douglas.

Douglas a negat că și-ar fi „recâștigat” soția la momentul respectiv, adăugând: „A fost ceva reciproc… Știți, am avut problemele noastre, dar o iubesc enorm și, 25 de ani, știți”.

Revista People a dezvăluit în august 2023 că cuplul a decis să „ia o pauză” de la relația lor, iar presa de la Hollywood scria că diagnosticul lui Douglas de cancer al limbii, împreună cu diagnosticul de tulburare bipolară primit de Zeta-Jones, au fost printre factorii care au dus la despărțirea lor de atunci. Cei doi s-au fi împăcat în aprilie 2014.

Cuplul și-a sărbătorit nunta de argint anul trecut, ocazie cu care Zeta-Jones a spus că îl iubește pe Douglas „astăzi așa cum îl iubeam și atunci”.

Volumul de memorii al lui Michael Douglas apare și în România

„One Helluva Ride”, volumul său de memorii lansat săptămâna aceasta, dezvăluie detalii din culisele vieții lui Douglas, inclusiv despre copilăria sa, cariera de la Hollywood și relațiile sale.

Însă, întrebat ce părere are soția sa despre carte, el a recunoscut că Zeta-Jones „nu a citit-o”.

Cartea biografică a lui Michael Douglas poate fi cumpărată în limba engleză pentru 17,50 dolari de pe site-ul Amazon sau în format audiobook pe Audible.

În România cartea a fost tradusă de Nemira sub titlul „O aventură pe cinste”, fiind în prezent disponibilă pentru precomenzi pe site-ul editurii. Prețul de vânzare al volumului este de 79,99 lei.