Michelle Obama, despre începuturile ca mamă: „M-am simțit pierdută și singură. Simțeam că am eșuat pentru că nu știam cât de frecvente sunt avorturile spontane”

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite și una dintre cele mai admirate femei ale lumii, a venit pentru prima dată în România, ca speaker principal al conferinței Impact Bucharest. Aflată pe scenă, în fața unei audiențe impresionante, Michelle a vorbit despre leadership, despre modele, dar și despre provocările rolului de părinte sau despre moștenirea pe care trebuie să o lăsăm generațiilor viitoare.

Departe de rigiditatea protocolară, Michelle Obama a ales să fie autentică și vulnerabilă. A vorbit cu emoție despre echilibrul fragil dintre carieră și familie, despre vinovăția pe care o simt adesea mamele. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a povestit cu umor despre viața familiei sale în Casa Albă, care, desigur, nu este tocmai o casă obișnuită. Dar și despre modul în care ea și Barack Obama au încercat să le ofere fiicelor lor o copilărie normală, chiar și cu agenți de securitate mereu în umbra lor. Michelle nu a ezitat să spună cât de mult își iubește cele două fiice, Malia și Sasha, și cât de multă atenție și grijă ar trebui să le acordăm tuturor copiilor din lumea largă.

În toate aparițiile sale publice, ca și la București, Michelle Obama impresionează prin forța discursului său, chiar și atunci când demonstrează că știe să fie vulnerabilă. Este un model de model de femeie puternică și implicată, care și-a clădit – prin forțe proprii – succesul, chiar dacă provine dintr-o familie modestă din Chicago.

Copilăria lui Michelle în South Side, Chicago

Michelle LaVaughn Robinson s-a născut pe 17 ianuarie 1964 în South Shore, un cartier modest din Chicago. Apartamentul familiei era unul mic, dar principiile pe care le-a învățat în această casă – munca, onestitatea și respectul pentru ceilalți – au avut mare valoare. Tatăl ei, Fraser Robinson, lucra la compania de apă a orașului, deși suferea de scleroză multiplă. Mergea zi de zi la serviciu, chiar și atunci când durerile îl făceau să se clatine pe propriile picioare. Mama, Marian, a fost profesoară și a rămas mereu o prezență importantă în viața fiicei sale, chiar și atunci când a devenit Prima Doamnă a Americii.

