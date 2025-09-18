Michelle Obama este în România: „Bunul simț, unul din cele mai importante lucruri în leadership”

Fosta primă-doamnă a Statelor Unite este în România și participă ca speaker la evenimentul Impact Bucharest. „Facem bani pentru copiii noștri, avem bussines-uri. Dar pentru copiii noștri e important ce lăsăm”, a spus Michelle Obama, întrebată cum este să fie un model de urmat pentru generații din toată lumea.

Ea a urcat pe scena Impact la ora 16:00 și a fost primită în ropot de aplauze. „Mulțumesc eu că m-ați chemat, e prima dată când sunt aici și am văzut… hotelul”, au fost primele cuvinte spuse de fosta primă doamnă a SUA.

Michelle Obama are un dialog, programat să dureze o oră, cu Beatrice Cornacchia, vicepreședinta executivă, responsabilă de marketing și comunicare a Mastercard în zona Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu și Africa și va răspunde la întrebările participanților.

„Unul dintre cele mai importante lucruri în leadership este atât experiența cat și expunerea, dar și bunul simț. Unul dintre factorii principali care m-au ajutat să ajung la Casa Albă a fost experiența pe care am acumulat-o prin muncă. Mulți oameni mă cunosc ca Primă Doamnă, la Casa Albă, dar am avut o viață întreagă înainte de asta. Am urmat cursurile unei facultăți de drept, am lucrat în administrație, în dezvoltare și într-un ONG”, a spus Michelle Obama.

Întrebată cum este să fie un model de urmat pentru generații din toată lumea, ea a spus că „este totul”

„E totul. Știi că se spune că lumea stă pe umerii uriașilor. Și chiar sunt oameni uriași. Eu îi am pe părinții mei, fără ei nu eram aici”, a răspuns Michelle Obama.

„Toți oamenii de aici sunt privilegiați, e o conferință despre leadership. Am putea să folosim asta pentru a ajuta tinerii. Facem banii, asta e important, facem bani pentru copiii noștri, avem bussines-uri. Dar pentru copiii noștri e important ce lăsăm”, a adăugat fosta primă doamnă a SUA.

Ea a vorbit despre cât de important este să influențeze viitoarele generații să aibă „valori sănătoase”, să aibă mentori și experiențe care să îi facă „lideri grozavi”.

Pentru a participa la evenimentul cu Michelle Obama, participanții au așteptat la coadă de la ora 15:00 și au trecut prin mai multe filtre de securitate.

Impact Bucharest are loc la un salon de evenimente din Piața Presei Libere din București. Prețul unui bilet la acest eveniment a pornit de la 350 de euro, pentru cele pre-sale și a ajuns la 600 de euro în săptămâna de dinainte de eveniment.

Michelle Obama s-a născut și a copilărit în South Side, Chicago. În 1989, l-a cunoscut pe Barack Obama la o firmă de avocatură, unde s-a angajat după ce a absolvit Facultatea de Drept de la Harvard.

Soția fostului președinte Barack Obama, care a condus SUA din 2009 până în 2017, este autoarea a două cărți bestseller – „The Light We Carry” și „Becoming”, producătoare de emisiuni și podcasturi și speaker motivațional. Autobiografia sa, „Becoming”, care prezintă drumul ei până la Casa Albă, a fost timp de peste 130 de săptămâni pe lista bestsellerurilor New York Times, a vândut peste 17 milioane de exemplare în întreaga lume și a câștigat un Premiu Grammy.

În calitate de autoare, ea relatează despre experiențele sale ca soție, mamă și femeie de culoare și este cunoscută pentru activitățile ei de promovare a drepturilor omului și de combatere a rasismului în Statele Unite.

Michelle Obama este și fondatoarea unei fundații care sprijină educația și emanciparea adolescentelor din întreaga lume – Girls Opportunity Alliance (GOA).

Dintre toate realizările sale, Michelle Obama consideră că a fi mamă este cea mai mare reuşită a ei.