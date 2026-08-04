Michelle Pfeiffer, anunț neașteptat: „Jur că nu mai vreau să fiu protagonista niciunui film”. Planurile actriței din Scarface și Batman Returns

Proaspăt ieșită din două producții TV care au atras atenția în acest an, Margo’s Got Money Troubles și The Madison, Michelle Pfeiffer spune că și-a schimbat perspectiva asupra rolurilor pe care vrea să le accepte de acum înainte.

Actrița, care s-a remarcat în Grease 2 (1982), iar apoi s-a impus prin interpretarea Elvirei Hancock în Scarface, a vorbit despre această decizie într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter. La discuție au participat și colega sa din Margo’s Got Money Troubles, Elle Fanning, precum și Dale Dickey (Widow’s Bay), Karolina Wydra (Pluribus), Rhea Seehorn (Pluribus) și Jessica Williams (Shrinking).

„Jur că nu mai vreau să fiu protagonista niciunui film. Vreau doar să joc în producții de tip ensemble (n. red. – cu distribuții ample și fără un personaj principal). Este mult mai distractiv și îmi place enorm”, a spus Michelle Pfeiffer, adresându-se celorlalte nominalizate la premiile Emmy.

Declarația este surprinzătoare venind din partea unei actrițe cu o carieră cinematografică ce include filme precum Dangerous Liaisons, Batman Returns, Scarface, Hairspray și The Fabulous Baker Boys.

Anul acesta însă, Pfeiffer nu doar că joacă în cele două seriale, ci este și producător executiv al acestora, ambele având deja planuri pentru noi sezoane.

Michelle Pfeiffer: „Femeile domină acum televiziunea”

Margo’s Got Money Troubles spune povestea unei studente care renunță la facultate (interpretată de Elle Fanning) și își creează un cont pe OnlyFans pentru a se întreține pe ea și pe nou-născutul ei. Michelle Pfeiffer o interpretează pe Shyanne, mama nonconformistă a protagonistei, o fostă chelneriță la Hooters, cu un stil vestimentar extravagant. Din distribuție mai fac parte Nick Offerman, Greg Kinnear, Michael Angarano și Nicole Kidman, iar showrunner-ul serialului este David E. Kelley, soțul actriței în viața reală.

Pfeiffer a lăudat distribuția serialului, în special pe colegele sale de platou.

„Am fost pur și simplu impresionată de interpretările feminine din televiziune. Sincer, femeile domină acum televiziunea”, a spus ea.

Despre Margo’s Got Money Troubles, ea a adăugat: „Îmi place cât de complexe și imperfecte sunt toate personajele. Îmi amintește de celebra replică a lui Robin Williams: «Amintește-ți că fiecare om pe care îl întâlnești duce o luptă despre care nu știi nimic, așa că fii bun». Pentru mine, asta rezumă perfect serialul și mesajul lui. Sunt foarte mândră că fac parte din acest proiect.”

Actrița a dezvăluit și că, în viața de zi cu zi, este mai degrabă o persoană retrasă, „genul care stă într-un colț”, motiv pentru care s-a distrat interpretând-o pe Shyanne.

„A fost atât de amuzant să trăiesc prin intermediul ei și să văd reacțiile echipei de filmare de fiecare dată când Shyanne apărea pe platou. Toți spuneau: «Doamne, ia uite cu ce s-a îmbrăcat de data asta!». Fiecare are nevoie de puțină Shyanne în viața lui și în garderobă”, a spus Michelle Pfeiffer.

Trei nominalizări la Oscar și mai multe pauze în carieră

De-a lungul carierei, actrița a fost nominalizată de trei ori la premiile Oscar, pentru rolurile din The Fabulous Baker Boys, Love Field și Dangerous Liaisons. Din filmografia sa mai fac parte producții precum Dangerous Minds, Hairspray, I Am Sam, dar și una dintre cele mai apreciate interpretări a lui Catwoman, în Batman Returns.

Michelle Pfeiffer a luat o pauză de la actorie în 2002 pentru a se dedica familiei, revenind în 2007 cu filmele Stardust, Hairspray și I Could Never Be Your Woman. Într-un interviu acordat revistei Variety, ea a spus că și-a pus întotdeauna copiii pe primul loc.

„Am impus atât de multe condiții privind locul și perioada filmărilor încât am devenit, într-un fel, greu de angajat”, a explicat actrița.

A urmat o nouă pauză de patru ani, până în 2017, când a revenit cu roluri în Where Is Kyra?, Mother! și Murder on the Orient Express, iar ulterior a apărut în filmele din seria Ant-Man din Universul Cinematografic Marvel. Cel mai recent a jucat în comedia de Crăciun Oh. What. Fun.

În prezent, Michelle Pfeiffer spune că este pe deplin implicată în Margo’s Got Money Troubles, serial reînnoit de Apple TV+ pentru încă un sezon în luna mai.