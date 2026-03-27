Nou în streaming: Serialul cu Michelle Pfeiffer și Kurt Russell, care a stabilit deja un record de audiență în SUA

„The Madison”, noul serial al cineastului american Taylor Sheridan, numele din spatele universului „Yellowstone” și a altor seriale apreciate, a apărut vineri în streaming și în România, cu o mică întârziere față de SUA, unde a stabilit un record de audiență. Rolurile principale sunt jucate de doi veterani ai Hollywood, dar publicul și criticii de film au păreri diferite despre cât de bun e.

Ca toate celelalte producții pe care Sheridan, în vârstă de 55 de ani, le-a produs pentru platforma de streaming Paramount+, „The Madison” poate fi văzut în România pe SkyShowtime. Vineri au fost lansate concomitent primele două episoade, urmând ca restul de 4 să apară la o distanță de o săptămână între ele.

Potrivit descrierii oficiale a serialului, „The Madison” este „cea mai intimă lucrare de până acum” a lui Taylor Sheridan, cineastul american care, în afară de seriile din universul Yellowstone, a creat în ultimii ani seriale precum „Landman”, „Tulsa King”, „Lioness” sau „Mayor of Kingstown”.

Noul său serial va urmări o familie din New York City care se mută în valea râului Madison din centrul statului Montana după ce e lovită de o tragedie personală.

Noul serial „The Madison” nu e încă un „spin-off” al „Yellowstone”

Atunci când „The Madison” a fost anunțat pentru prima dată în februarie 2023, planurile erau ca acțiunea să aibă loc după evenimentele din „Yellowstone”. Serialul trebuia să continue povestea familiei Dutton, introducând personaje noi, dar păstrând și unele dintre cele vechi.

Însă ulterior s-a decis ca noua serie să fie una cu o poveste de sine stătătoare, concentrată pe o familie complet nouă.

Regizoarea Christina Alexandra Voros a declarat pentru Variety în noiembrie 2024, că „The Madison” este „o poveste atât de diferită”.

„Punctul comun este peisajul”, a explicat ea. „Suntem în Montana, dar [locul] este văzut printr-o lentilă complet diferită, astfel încât pare o altă fațetă a acestei pietre șlefuite”.

„Există paralele în amploarea peisajului și în locul pe care îl ocupă omul în acel spațiu, dar abordează totul dintr-un punct de vedere complet diferit”, a subliniat ea.

„The Madison” a stabilit un debut record pentru orice serial al lui Taylor Sheridan

După cum sugerează trailerul și remarcă de asemenea THR, noul serial marchează o schimbare de ton pentru Sheridan, comparativ cu celelalte drame ale sale, care tind să includă elemente de crimă, intrigi și acțiune la nivel înalt.

THR și alte site-uri de la Hollywood arată de asemenea că Sheridan a stabilit un nou record de audiență în SUA odată cu premiera celui mai recent serial al său, lansat mai devreme în cursul lunii pentru piața internă a Hollywood.

Datele furnizate de firma de consultanță Luminate arată că drama de familie a debutat cu 8 milioane de spectatori în primele 10 zile, ceea ce face din „The Madison” cea mai mare lansare a unui serial original semnat de Sheridan pentru streaming.

Având în vedere popularitatea serialelor create de acesta în ultimii ani și numele lui Pfeiffer și Russell, nu este tocmai o surpriză. Debutul puternic al „The Madison” i-a făcut probabil pe șefii de la Paramount Skydance, compania mai largă ce deține platforma de streaming, să răsufle ușurați, după ce „Marshals: A Yellowstone Story” i-a dezamăgit mai degrabă pe fani.

Cineastul american Taylor Sheridan, fotografiat pe 9 martie 2026 la New York, la avanpremiera organizată de Paramount+ pentru serialul „The Madison”, FOTO: Todd Williamson, JanuaryImages for Paramont+ / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cât de bun e noul serial marca Taylor Sheridan?

La fel ca „Marshals”, lansat în România la începutul lui martie, noul serial poartă semnătura lui Taylor Sheridan. Spre deosebire însă de serialul anterior, cel apărut acum a fost scris și supervizat de personal de acesta. Pentru „Marshals” Sheridan a fost doar producător executiv, chiar dacă seria ce se învârte în jurul lui Kayce Dutton e una din universul „Yellowstone” al cineastului american.

„Marshals” a fost în general respins de criticii de film, având o rată a aprobării din partea acestora de doar 44% pe Rotten Tomatoes, practic în teritoriu negativ. Nici fanii nu au fost foarte impresionați, dându-i doar nota 6 din mii de evaluări publicate pe IMDb.

„The Madison” are în schimb o rată a aprobării de 60% pe Rotten Tomatoes din partea specialiștilor. Pentru o producție creată de Sheridan, e foarte puțin. În recenzia sa, revista Variety notează că interpretarea „de forță” a lui Michelle Pfeiffer, acum în vârstă de 67 de ani, ține serialul pe „linia de plutire”.

„Tristețea este, din păcate, o componentă esențială a condiției umane, pentru că, indiferent de locul din care provine sau statutul social al unei persoane, pierderea este universală. Cea mai recentă dramă de familie a lui Taylor Sheridan urmărește familia Clyburn în urma unei tragedii inimaginabile. Serialul tratează șocul teribil al durerii neașteptate, modul în care moartea poate să dezbine familiile (sau să aducă oamenii împreună) și cum gestionarea durerii poate schimba perspectivele și traiectoriile vieții”, scrie Variety.

„Serialul abordează teme interesante și beneficiază de o interpretare remarcabilă din partea lui Michelle Pfeiffer. Din păcate, povestea este destul de subțire, bazându-se mai mult pe cadre impresionante ale peisajelor și pe muzică dramatică decât pe dialoguri dinamice și narațiune complexă”, adaugă revista specializată în industria divertismentului.

Spectatorii obișnuiți sunt însă de altă părere. „The Madison” are pe IMDb o notă medie de 8 / 10, solidă pentru orice serial. Totuși, nu e chiar atât de mare precum alte producții ale lui Sheridan.

Serialul original „Yellowstone” are 8,6 / 10, la fel ca „spin-off”-ul său „1883”, în timp ce „1923” are 8,3. „Landman”, un alt serial pentru care Sheridan a ocupat toate funcțiile importante, are 8,2 / 10.