Mihai Dimian revine după momentul cu telefonul în timp ce o elevă vorbea în lacrimi. „Voi dona salariul de ministru”

După ce a fost criticat că se uita pe telefon în timpul discursului unei eleve despre presiunea din școală, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a insistat că „a fost vorba despre urgențe care, în acel moment, nu suportau amânare” și a anunțat că va lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat.

Episodul care i-a atras critici ministrului Educației a avut loc marți la o dezbatere organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României.

Ilinca, elevă în clasa a V-a, a vorbit printre lacrimi despre presiunile pe care le resimte din partea școlii, a părinților și profesorilor. După discursul fetei, Mihai Dimian a fost surprins cu ochii pe ecranul telefonului său mobil și nu a avut nicio intervenție la discursul ei.

În primele sale explicații, Dimian a spus că ziua respectivă fusese una extrem de încărcată.

Ministrul a revenit cu noi precizări, în noaptea de miercuri spre joi, pe pagina sa de Facebook, privind gestul său de la dezbatere.

„Evenimentul nu a fost un dialog cu ministrul Educației”

„Eu îmi amintesc de o zi în care m-am trezit la ora 2 pentru a putea lucra la urgențele legate de PNRR și a face astfel loc în agendă și diverselor evenimente la care fusesem invitat (…) Am revenit acasă după ora 21 și am văzut un anumit extras de la unul dintre evenimente care a generat mai multe reacții negative la adresa mea”, a scris Mihai Dimian, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a mai spus că prezența sa la respectivul eveniment fusese anunțată inițial „doar pentru a transmite un mesaj participanților, din rațiuni obiective”.

Dimian a mai susținut că a discutat cu mai mulți elevi înainte de începerea evenimentului.

„Acest eveniment nu a fost un dialog cu ministrul educației, ci o masă rotundă cu mai mult de 100 de participanți, specialiști în diverse domenii și elevi. Faptul că am rămas la eveniment mai mult decât îmi permitea agenda s-a datorat tocmai dorinței de a asculta cât mai multe dintre părerile specialiștilor și ale elevilor. În ceea ce privește faptul că am răspuns unor mesaje pe telefon, a fost vorba despre urgențe care, în acel moment, nu suportau amânare”, a mai spus Mihai Dimian.

„Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva”

Mihai Dimian a mai spus că eleva nu i s-a adresat lui, în particular, și și-a cerut scuze dacă a ofensat pe cineva.

„Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriți întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii, în contextul dat. Puteți viziona intervențiile altor elevi, puteți discuta cu participanți pentru a vă forma o părere în legătură cu cele întâmplate la acest eveniment, puteți răspunde la mesajul Ilincăi care era adresat tuturor (“voi”, profesori, părinți) nu doar mie, în particular”, a spus Mihai Dimian.

Ministrul a mai anunțat că-și va dona salariul Aşezământului de copii „Sf. Ierarh Leontie”.

„Cât despre mine, sper să mă iertați dacă veți considera că am greșit și voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Așezământului de copii “Sf. Ierarh Leontie”, a precizat Mihai Dimian.

Discursul Ilincăi, eleva de clasa a V-a, poate fi urmărit mai jos, începând cu minutul 01:38:50.