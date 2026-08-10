Interviuri-necrolog, producția cu care unul dintre cei cunoscuți jurnaliști revine la TVR. „Fiecare filmare începea inevitabil cu discuţia de ce după moarte?”

Mihai Tatulici, unul dintre cei mai vechi și cunoscuți jurnaliști români, revine la TVR cu un proiect inedit, intitulat „Nemuritorii”, scrie Pagina de Media.

Tatulici a donat TVR toată seria de interviuri, iar materialele cu personalităţi – care între timp au decedat – vor fi difuzate de postul public de televiziune începând din luna octombrie.

„Am pornit de la ideea că trecutul trebuie respectat. Ştiam că românii au o problemă şi nu prea respectă trecutul şi nici nu-l conservă”, a spus Tatulici despre cum a pornit proiectul său, în urmă cu 30 de ani.

„Fiecare filmare începea inevitabil cu discuţia de ce după moarte?”, a povestit jurnalistul. „Eu le spuneau direct, iar unii fugeau de-a dreptul. De fiecare dată Radu Beligan când mă vedea îmi spunea «Ptiu, drace! Vrei să mor mai repede». Şi nu mi-a dat interviu. Avea un fel de spaimă de eternitate”, și-a amintit Tatulici.

Singurul care s-a amuzat a fost marele actor Ştefan Iordache. „A râs când i-am explicat”, a spus Mihai Tatulici.

Jurnalistul a lucrat la TVR între 1980 şi 1993.

Detalii despre noul proiect de la televiziunea publică:

Vor fi 14 personalităţi, deși proiectul trebuia să aibă 20. Din păcate, două din filmări au dispărut, dintr-o greşeală de reorganizare a arhivei: cu Mircea Ionescu Quintus şi Sergiu Nicolaescu.

Unele filmări au peste 30 de ani, precum cea cu Titus Popovici, care s-a stins din viaţă în 1995.

„Totul a fost susţinut financiar de către mine. Toată producţia. Am avut trei-patru operatori, printre care Aurel Aldea şi Cătălin Căţoiu. Regizorul artistic a fost Ovidiu Bose Paştina”, a precizat jurnalistul.

Lista personalităţilor intervievate:

Iolanda Eminescu – ultimul descendent în linie maternă a lui Eminescu. Membru al Academiei Germane de Ştiinţă;

Titus Popovici – „cel mai mare scenarist al epocii şi un mare romancier”;

Horia Bernea – fondator Muzeul Ţăranului Român;

Horia Scutaru – academician, unul dintre marii fizicieni ai României;

Mircea Maliţa;

Ludovic Spiess;

Ion Irimescu – unul dintre marii sculptori ai României;

Dan Berindei – istoric, academician;

Ştefan Iordache;

Constantin Bălăceanu Stolnici;

Augustin Buzura;

Dan Grigorescu – anglist, critic literar şi de artă;

Zoe Dumitrescu Buşulenga;

Dinu C. Giurăscu – istoric.

Două nume nu vor intra în seria „Nemuritorii” şi urmează să fie difuzate separat: Ştefan Andrei (filmat în garajul lui, la începutul anilor ’90) şi Corneliu Coposu.

Interviurile din seria „Nemuritorii” vor fi difuzate de TVR1 în serile de marţi, începând din 6 octombrie, în câteva zeci de episoade.

„Le spuneam direct, pe şleau: fac acest film şi se va difuza după dispariţia dumneavoastră!”, a explicat jurnalistul, pentru Pagina de Media, încă de acum 15 ani.