Mii de francezi încearcă să oprească împrumutarea către Marea Britanie a uneia din comorile lor naționale, tapiseria de la Bayeux

Tapiseria de la Bayeux, expusă la muzeul omonim din Franța, FOTO: Castel Franck-Abaca / Shutterstock Editorial / Profimedia

O petiție care cere ca faimoasa tapiserie de la Bayeux să nu fie împrumutată de Franța către British Museum din Londra a adunat peste 40.000 de semnături de la persoane îngrijorate că mutarea ar putea deteriora comoara medievală, relatează Reuters.

Istoricul de artă Didier Rykner a lansat petiția pe platforma Change.org după ce președintele francez Emmanuel Macron a propus, în timpul unei vizite la Londra în iulie, să împrumute tapiseria ca parte a unui schimb cultural.

„Este deja foarte fragilă. Țesătura are rupturi și găuri. Orice mișcare, orice vibrație poate provoca daune”, a declarat Rykner pentru Reuters.

„Nu poți folosi o operă de artă fragilă pentru diplomație”, a subliniat acesta.

British Museum a transmis într-un comunicat că echipa sa de conservare și de gestionare a colecțiilor are experiență în manipularea și protejarea acestui tip de material și colaborează cu colegii din Franța pentru prezentarea tapiseriei.

Deși originile tapiseriei de la Bayeux, care are 70 de metri lungime, rămân neclare, se crede că a fost realizată de țesători englezi, a căror cusătură spune povestea invaziei normande din 1066 și a săgeții care l-a lovit în ochi pe regele englez Harold.

Unul dintre cele mai faimoase segmente ale tapiseriei de la Bayeux, care arată Bătălia de la Hastings din 1066, FOTO: World History Archive / Topfoto / Profimedia Images

Tapiseria de la Bayeux va fi mutată temporar pe timpul renovării muzeului

În anii care au urmat urcării pe tron a lui William Cuceritorul, tapiseria a fost dusă în Franța. Din 1983 este expusă în Normandia la Muzeul din Bayeux, după ce timp de șapte secole a împodobit catedrala din Bayeux. A fost dusă la Paris de două ori.

„Ultimele două dăți când a fost mutată au fost, prima oară de Napoleon, și apoi de germani (n.r. în timpul ocupației naziste). Nu pot să înțeleg de ce ai vrea să fii al treilea care o mută”, afirmă Rykner.

Muzeul din Bayeux urmează să se închidă temporar pentru renovări planificate să dureze doi ani, iar tapiseria va trebui mutată în alt loc, a precizat un reprezentant al muzeului.

Statul francez deține tapiseria, iar Ministerul Culturii din Franța va fi responsabil de coordonarea transferului ei într-un spațiu provizoriu.

Ministerul nu a putut fi contactat imediat pentru un comentariu.