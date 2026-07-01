Mii de oameni în întuneric după furtuni: 27.000 de consumatori din 65 de localități au rămas fără curent

Furtunile puternice din ultimele ore au provocat distrugeri masive în rețelele electrice din mai multe județe, a anunțat, miercuri, Distribuţie Energie Electrică România (DEER).

Au fost afectate 65 de localități, unde 531 de posturi de transformare sau alimentare au cedat din cauza rafalelor de vânt. La ora 10:00, numărul utilizatorilor rămași fără energie electrică era de 27.283, în scădere față de vârful crizei de la ora 06:00, când aproape 39.000 de oameni nu aveau curent.

În prezent, echipele operative sunt mobilizate pe teren pentru a izola și repara defecțiunile. Compania avertizează însă că realimentarea completă depinde în mare măsură de evoluția vremii.

Vijeliile violente au declanșat și o criză în dispecerate, serviciul de asistență telefonică fiind asaltat de un val uriaș de peste 40.000 de apeluri.

Reprezentanții DEER au suplimentat personalul din Call Center, dar recunosc că timpii de așteptare sunt foarte mari și le recomandă oamenilor să folosească alternativele digitale pentru a raporta defecțiunile.

Sesizările trimise prin formularul online de pe site, prin aplicația ChatVolt sau pe adresele de e-mail ale sucursalelor sunt monitorizate permanent și trimise direct echipelor din teren, la fel ca mesajele primite pe paginile oficiale de social media.