Mii de oameni lucrează non-stop la construcția celui mai mare stadion din lume, dar au apărut semne de întrebare: „Puțin probabil să fie justificat doar de fotbalul intern”

Compania vietnameză Vingroup a accelerat lucrările de construcție din Hanoi pentru ceea ce spune că va fi cel mai mare stadion din lume, mizând pe faptul că va apărea o cerere viitoare care să asigure viabilitatea financiară pe termen lung a acestei arene cu o capacitate de 135.000 de locuri, transmite Reuters.

Mii de muncitori lucrează non-stop la șantier, situat la aproximativ 25 de kilometri sud de centrul orașului Hanoi, pentru a finaliza arena până în iulie 2027, a declarat un reprezentant al Vingroup pentru Reuters în timpul unei vizite la șantier efectuate săptămâna aceasta. Data finalizării ar fi astfel cu un an mai devreme decât planul inițial prezentat în decembrie.

Stadionul va avea „cea mai mare capacitate de locuri din lume” și va dispune, de asemenea, de cel mai mare acoperiș complet retractabil, a afirmat Vingroup, cea mai mare firmă din Vietnam după capitalizarea de piață, care lucrează simultan la mai multe proiecte, inclusiv o cale ferată de mare viteză, dezvoltări urbane și centrale eoliene.

Cea mai mare arenă din lume în prezent, potrivit Comitetului Olimpic Internațional, este Stadionul Rungrado din Phenian, Coreea de Nord, cu o capacitate declarată de 150.000 de locuri, deși unii experți au pus la îndoială această cifră și au calculat că e vorba în realitate de mai puțin de 120.000 de locuri.

„Puțin probabil să fie justificat doar de fotbalul intern”

Vingroup a spus că amploarea proiectului reflectă planurile de a găzdui evenimente sportive și culturale de amploare, inclusiv concerte.

„Deși fotbalul se bucură de o popularitate enormă în Vietnam, este puțin probabil ca un stadion cu o capacitate de 135.000 de locuri să poată fi justificat doar pe baza cererii interne de fotbal”, a declarat James Walton, șeful diviziei de afaceri sportive din cadrul Deloitte Asia Pacific.

El a menționat că V.League 1, prima divizie din Vietnam, a înregistrat o medie de sub 6.000 de spectatori pe meci în sezonul 2023-2024.

Vingroup a refuzat să ofere obiective financiare, dar a declarat că se așteaptă ca această facilitate să fie sustenabilă din punct de vedere comercial pe termen lung.

Compania se confruntă cu presiuni mai mari din partea datoriilor sale, care au ajuns la 36,7 miliarde de dolari anul trecut, reprezentând peste 4% din datoria privată totală a Vietnamului în 2025. Cifra nu include datoriile suplimentare ale companiilor private afiliate.

„Într-o țară ca Vietnamul, infrastructura trebuie adesea să preceadă cererea”

Proiectul stadionului Trong Dong. Captură YouTube

Stadionul Trong Dong, numit după toba tradițională de bronz vietnameză, face parte dintr-un proiect de dezvoltare în valoare de 35 de miliarde de dolari, condus de Vingroup, care vizează crearea unui „oraș al sporturilor olimpice” destinat găzduirii unor evenimente mondiale de anvergură și care se întinde pe o suprafață de peste 9.000 de hectare la periferia capitalei.

„Faptul că face parte dintr-un proiect de dezvoltare urbană mai amplu poate îmbunătăți sustenabilitatea financiară pe termen lung a proiectului”, a declarat Walton, care a menționat că multe stadioane naționale moderne au, de obicei, o capacitate de 60.000 până la 80.000 de locuri.

Proiectul face parte dintr-un efort masiv de modernizare a infrastructurii Vietnamului și de susținere a creșterii economice de cel puțin 10% anual până la sfârșitul deceniului, ceea ce reprezintă un obiectiv explicit al Partidului Comunist aflat la putere.

Autoritățile au anunțat sute de proiecte de amploare, în valoare estimată de 200 de miliarde de dolari până în 2030, inclusiv aeroporturi, porturi maritime, poduri și căi ferate.

Quynh Nguyen, lector de finanțe la Universitatea Hoa Sen din Ho Chi Minh, a declarat că modernizarea este necesară, dar că este necesară prudență în ceea ce privește expunerea băncilor și riscurile de finanțare.

„Într-o țară în creștere precum Vietnamul, infrastructura trebuie adesea să preceadă cererea”, a declarat Tran Thi Mong Tuyen, cercetător la Pacific Forum, cu sediul în Hawaii, semnalând totodată riscurile legate de infrastructura subutilizată și de întârzierea randamentelor investițiilor.