Serbia îl va înmormânta cu funeralii naționale pe „Măcelarul din Balcani”, care a murit joi în închisoare la Haga

Fostul comandant militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, supranumit „Măcelarul din Balcani” pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, va avea parte de o înmormântare cu „onorurile militare și de stat la care are dreptul”, a anunțat la postul de radio local K1 ministrul sârb al Justiției, Nenad Vujic, citat de AFP.

Grav bolnav de câteva luni, Ratko Mladic a murit joi la Haga, unde ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității.

„Este cert că generalul Mladic va primi toate onorurile militare și de stat la care are dreptul”, a declarat Vujic.

Autoritățile sârbe așteaptă să afle când autoritățile de la Haga vor preda trupul neînsuflețit, a precizat el.

„Suntem pregătiți să ne deplasăm la Haga imediat ce vom afla care sunt pașii următori”, a spus ministrul.

Masacrul de la Srebrenica este cel mai grav masacru din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Mladic a murit la câteva zile după ce Mecanismul Internațional, însărcinat să exercite funcțiile reziduale ale tribunalelor penale, a respins pentru ultima oară cererea familiei sale și a guvernului sârb de a-l transfera la un spital militar din Belgrad pentru a fi îngrijit.

Acest om întruchipa fața militară a unui trio sinistru — alături de fostul președinte iugoslav Slobodan Milosevic și de fostul lider al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadzic — în momentul în care fosta Iugoslavie se afunda în carnagiu după căderea comunismului.

Războiul din Bosnia din 1992-1995 s-a soldat cu aproximativ 100.000 de morți și 2,2 milioane de persoane strămutate.

La Srebrenica, forțele sârbe aflate sub comanda lui Ratko Mladic au executat 8.000 de bosniaci musulmani care căutaseră refugiu în ceea ce trebuia să fie o enclavă protejată de Națiunile Unite.