Zeci de mii de sticle de whisky și vodcă, ale celui mai mare producător de băuturi alcoolice, confiscate din cauză că nu aveau simbolul PET reciclat

Inspectorii indieni au confiscat aproximativ 18.000 de cutii de sticle de băuturi alcoolice Diageo pe motiv că acestea nu ar fi avut marcajele necesare pentru a indica faptul că au fost fabricate din plastic reciclat sigur, au declarat surse guvernamentale, aceasta fiind cea mai recentă lovitură suferită de cel mai mare grup producător de băuturi spirtoase din lume, scrie luni Reuters.

Diageo India a confirmat măsura de reglementare, precizând că unele dintre sticlele sale „au fost puse în carantină de către autorități până la noi instrucțiuni”. Compania a transmis că acestea proveneau de la o firmă de reciclare aprobată de Autoritatea pentru Siguranța Alimentară și Standarde din India (FSSAI) și că furnizorii au efectuat testele obligatorii.

„Produsele noastre sunt complet sigure pentru consum… Colaborăm cu FSSAI pentru a primi instrucțiuni suplimentare în această privință”, a precizat pentru Reuters, într-un comunicat, United Spirits, filiala Diageo din India.

Săptămâna trecută, reprezentanții FSSAI au vizitat fabrica UNSP.NS a United Spirits din Bengaluru, unde li s-a comunicat că filiala Diageo India folosea sticle de plastic reciclat. Cu toate acestea, au constatat că marcajele obligatorii lipseau, potrivit unei informări a guvernului indian.

„Acest lucru a ridicat îngrijorări serioase privind siguranța alimentară, inducerea în eroare și încălcarea normelor de etichetare în ceea ce privește siguranța băuturilor alcoolice pentru consumatori”, menționează nota guvernului. Confiscarea a fost efectuată în interesul sănătății publice, adaugă documentul.

FSSAI nu a răspuns la întrebările privind confiscarea a mii de sticle Diageo.

Autoritatea de reglementare în domeniul alimentar adoptă o poziție din ce în ce mai fermă față de companiile producătoare de băuturi alcoolice, de producătorii de băuturi energizante – printre care se numără și PepsiCo – și față de producătorii de produse alimentare, în ceea ce privește etichetarea și respectarea normelor.

Sticle de Smirnoff și de whisky, verificate

În timpul controalelor, inspectorii au constatat că sticlele Diageo aveau doar marcaje care indicau faptul că erau fabricate din polietilen tereftalat (PET), dar ar fi trebuit să poarte simbolul PET reciclat, impus de guvern, care indică, de asemenea, faptul că sunt adecvate pentru uz alimentar, menționează o a doua notă a guvernului indian.

Deși majoritatea sticlelor mari de băuturi Diageo sunt din sticlă, acțiunea s-a concentrat asupra sticlelor de plastic utilizate pentru comercializarea produsului în cantități mai mici, de obicei de 180 de mililitri.

În urma inspecției efectuate în orașul din sudul țării au fost confiscate produse în valoare de aproximativ 1,6 milioane de dolari, precum și materiale din plastic, acțiunea vizând mai multe mărci, printre care whisky-ul DSP Black Deluxe, vodca aromată Smirnoff Zesty Lime Triple Distilled și whisky-ul scoțian blended VAT 69, conform notelor menționate.

Diageo, care a numit India „piața de consum a deceniului”, a declarat că respectă legea.

Diageo a înregistrat venituri de 3 miliarde de dolari în India în anul fiscal încheiat în martie 2026, devenind astfel unul dintre cei doi jucători străini dominanți de pe piață, alături de compania franceză Pernod Ricard.

Măsura luată de FSSAI survine la câteva zile după ce a interzis două dintre mărcile populare de whisky ale companiei Diageo, invocând declarații înșelătoare cu privire la perioada de maturare a băuturii și la utilizarea aromelor artificiale.

Acțiunea de combatere a utilizării aromelor artificiale, care vizează și unele companii indiene, a zguduit industria alcoolului din India, evaluată la 40 de miliarde de dolari, întrucât afectează unele produse populare din categoria „Indian Made Foreign Liquor” (IMFL) – băuturi spirtoase produse local, inspirate de mărci internaționale.

De asemenea, FSSAI a avertizat compania Diageo că a afirmat în mod înșelător că unul dintre whisky-urile sale cele mai bine vândute a fost „maturat în butoaie de stejar american”, în condițiile în care cea mai mare parte a produsului nu fusese maturată.