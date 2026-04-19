Miliardarii vizați de „taxa pe lux”: Cum vrea primarul New York-ului să strângă 500 de milioane de dolari din imperiile imobiliare ale lui Jeff Bezos, Trump sau Jay-Z

New York propune o taxă pe reședințele secundare de peste 5 milioane de dolari, estimând încasări anuale de 500 de milioane de dolari. Măsura vizează investitorii și nerezidenții, inclusiv nume mari din tehnologie, finanțe și divertisment, potrivit Business Insider.

Primarul New York-ului Zohran Mamdani și guvernatoarea Kathy Hochul au prezentat proiectul pentru noul impozit, numit „taxă pe pied-à-terre”. Aceasta se va aplica locuințelor deținute de persoane care locuiesc în străinătate sau în alte state, adăugându-se taxelor pe proprietate actuale. Anunțul a fost făcut miercuri, printr-un videoclip filmat în fața unui imobil de lux din Central Park South.

Mamdani l-a nominalizat pe Ken Griffin, directorul executiv al fondului de investiții Citadel, care deține un penthouse în acea clădire. „Această taxă pe pied-à-terre este concepută special pentru cei mai bogați dintre bogați”, a declarat primarul.

Măsura vizează și alți proprietari de renume care dețin reședințe secundare în oraș, cum ar fi Jeff Bezos, Donald Trump sau cuplul Jay-Z și Beyoncé.

Statul nu a oferit încă detalii despre modul în care va fi stabilită valoarea locuințelor sau criteriile prin care o proprietate va fi declarată reședință principală. De asemenea, nu este clar cât ar urma să plătească proprietarii, iar Primăria nu a oferit răspunsuri la aceste întrebări.

În New York, valoarea estimată a apartamentelor în condominiu și a cooperativelor, care reprezintă majoritatea locuințelor din oraș, este calculată printr-o formulă complexă. Totuși, autoritățile estimează că impozitul inclus în bugetul de stat ar genera venituri de 500 de milioane de dolari pe an.

În decurs de 24 de ore de la anunț, mai mulți oameni de afaceri au atacat propunerea, susținând că aceasta ar putea alunga investițiile din oraș. Bill Ackman, fondatorul și directorul executiv al Pershing Square Capital Management, a scris pe platforma X:

„Lui Mamdani îi place sloganul «Taxați-i pe bogați». Din păcate, politicile sale vor dăuna electoratului pe care se presupune că încearcă să-l ajute”.

Noua taxă s-ar aplica pentru 13.000 de proprietăți, conform estimărilor biroului guvernatoarei Hochul. Identificarea persoanelor care dețin aceste apartamente ar putea fi dificilă, deoarece multe locuințe au fost achiziționate prin trusturi sau societăți cu răspundere limitată.

Bezos și Trump, pe lista celor afectați

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și una dintre cele mai bogate persoane din lume, s-a mutat în 2023 la Miami, dar și-a păstrat proprietățile din New York. Între 2019 și 2021, a cumpărat cinci apartamente la adresa 212 Fifth Avenue pentru peste 100 de milioane de dolari. Anterior, a deținut și patru locuințe la 25 Central Park West împreună cu fosta sa soție, MacKenzie Scott.

Rapperul și producătorul muzical Jay-Z, alături de soția sa, artista Beyoncé, locuiesc în California de aproximativ un deceniu. Acolo, aceștia dețin o vilă în cartierul Bel-Air și o proprietate în Malibu.

Cuplul a păstrat însă apartamentul din zona Tribeca, unde s-a căsătorit în anul 2008. Valoarea acestei locuințe a crescut de când Jay-Z a achiziționat-o, în urmă cu mai bine de două decenii, pentru suma de 6,85 milioane de dolari.

Președintele Donald Trump, deține un triplex în clădirea Trump Tower de pe Fifth Avenue. Apartamentul are o suprafață de aproximativ 1.022 metri pătrați și a fost subiectul unei anchete desfășurate de autoritățile din New York.

Deși Trump locuiește în prezent în Washington D.C. și are domiciliul electoral în statul Florida, el și-a păstrat proprietățile din orașul său natal. Acesta a criticat public noua taxă pe platforma Truth Social, afirmând că măsura „distruge New Yorkul”.

Alte personalități vizate de noua taxă sunt fondatorul Dell Technologies, Michael Dell, dezvoltatorul imobiliar Stephen Ross, fostul director Starbucks, Howard Schultz, miliardarul Michael Bloomberg și Steve Cohen, proprietarul echipei New York Mets. Toți aceștia dețin reședințe de lux în Manhattan care depășesc pragul de valoare stabilit de autorități.