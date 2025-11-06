Miliardarul George Soros, în vizorul unei comisii de anchetă în Bulgaria

Investitorul și filantropul american de origine ungară George Soros se adresează adunării în marja reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, pe 24 mai 2022. FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a miliardarului și filantropului american George Soros. Măsura a fost promovată de un oligarh aflat, din motive de corupție, pe lista de sancțiuni a Occidentului, dar a fost susținută de guvernul de la Sofia și de opoziția ultranaționalistă și prorusă, scrie joi agenția de presă EFE.

Comisia, aprobată miercuri după-amiază, a primit sprijinul a 111 din cei 205 deputați prezenți și a avut parte de 51 de voturi împotrivă și 43 de abțineri, conform ziarului Banker.

Înființarea comisiei sa a fost impulsionată de partidul DPS-Nou Început, condus de Delian Peevski, un oligarh sancționat de SUA și Regatul Unit pentru corupție.

Această formațiune sprijină guvernul de coaliție format din partidul conservator-populist GERB, Partidul Socialist, prorus, și formațiunea antisistem ITN.

Măsura a fost criticată de opoziția proeuropeană Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB).

Comisia, care va lucra timp de trei luni, își propune să analizeze finanțarea și să stabilească presupuse legături ale lui Soros cu partide politice, magistrați, instituții de învățământ, mass-media, structuri de afaceri și autorități de stat, notează Agerpres.

Oligarhul Peevski și invocarea lui Soros în Europa de Est

Oligarhul Delian Peevski, despre care se consideră că controlează o parte din sistemul judiciar și presa din Bulgaria, a anunțat din ianuarie, înainte de formarea guvernului, că va „elibera” țara de influența lui Soros dacă va ajunge la putere.

Politicianul susține că Soros are legături cu Ivo Prokopiev, proprietarul a două dintre puținele instituții media care publică informații despre presupuse interese economice ascunse ale lui Peevski.

Fundația pentru o Societate Deschisă, creată de Soros, a fost înființată în Bulgaria în 1990, după căderea dictaturii comuniste și sprijină proiectele de educație, drepturile omului și antidiscriminare pentru minoritatea romă.

Comitetul Helsinki din Bulgaria, un ONG pentru drepturile omului, a denunțat faptul că această comisie se bazează pe „teoriile conspirației” și a susținut că Fundația Soros promovează democrația și combate corupția.

Criticarea lui Soros și a presupusei sale influențe a fost folosită de mult timp de politicienii bulgari atunci când trebuie să se apere împotriva acuzațiilor de corupție și rele practici.

Doi vicepremieri care au sprijinit crearea comisiei au fost directori ai Fundației pentru o Societate Deschisă, înainte de a intra în politică.

Agenția spaniolă de presă EFE amintește că presiunea din partea guvernului ungar a forțat Universitatea Central Europeană, fondată de Soros, să își mute sediul de la Budapesta la Viena în 2017.

George Soros, un miliardar evreu în vârstă de 94 de ani, născut în Ungaria, este o figură recurentă în campaniile electorale din Europa de Est, unde este acuzat de finanțarea rețelelor de jurnaliști și activiști care doresc să schimbe valorile tradiționale.

De asemenea, administrația președintelui Donald Trump a deschis investigații asupra fundației conduse de Soros.