„Milioane de oameni au murit din cauza a trei persoane”. Pe cine dă vina Trump pentru războiul din Ucraina

Donald Trump dă vina pe Vladimir Putin, Joe Biden şi Volodimir Zelenski pentru războiul din Ucraina, noile sale declaraţii intervenind după ce Rusia a încercat să explice atacul mortal asupra oraşului ucrainean Sumî din Duminica Floriilor prin faptul că a lovit o reuniune militară, în timp ce Trump declarase anterior că „a înţeles” că atacul ar fi fost o „greşeală”.

De asemenea, Donald Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că nu este „competent”, relatează News.ro citând Sky News.

Vorbind în Biroul Oval al Casei Albe, cu ocazia unei întâlniri cu liderul din El Salvador, Trump a declarat reporterilor: „Dacă Biden ar fi fost competent şi dacă Zelenski ar fi fost competent – şi nu ştiu dacă este – acest război nu ar fi trebuit să aibă loc în niciun caz”. El a adăugat: „Biden ar fi putut să-l oprească, şi Zelenski ar fi putut să-l oprească, iar Putin nu ar fi trebuit să-l înceapă niciodată”.

Întrebat despre Zelenski, Trump a spus: „Când începi un război, trebuie să ştii că poţi câştiga războiul. Nu începi un război împotriva cuiva care este de 20 de ori mai mare decât tine şi apoi speri că oamenii îţi dau nişte rachete”.

Trump a repetat că el a fost primul care a dat Ucrainei rachete Javelin.

BREAKING: In an outrageous moment, Trump once again blames Ukraine for the war that Russia started. "You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles." This is peak gaslighting. pic.twitter.com/Nj5kiC10aR