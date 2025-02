VIDEO Trump, întrebat dacă îl mai consideră pe Zelenski dictator: „Am spus eu asta? Nu-mi vine să cred”

Președintele american Donald Trump a minimalizat joi afirmațiile sale de săptămâna trecută când l-a catalogat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski drept un „dictator”, scrie AFP.

„Am spus eu asta?”, a răspuns președintele american unei întrebări adresate de jurnaliști, la Casa Albă, unde Trump l-a primit joi pe prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer.

„Nu pot să cred că am spus asta. Următoarea întrebare”, a continuat Donald Trump, afirmând apoi că are „relații foarte bune” cu Volodimir Zelenski, pe care îl va primi vineri la Washington pentru a semna acordul convenit asupra resurselor minerale ucrainene.

Reporter: Do you still think that President Zelensky is a dictator?



Trump: “Did I say that? I can't believe I said that"

(yes, he did, more than once) pic.twitter.com/QcnGOpOKJG