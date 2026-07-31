Milionarul care a luat măsuri extreme să nu îmbătrânească spune că a început să aibă îndoieli după diagnosticul cu o boală incurabilă

Bryan Johnson, antreprenorul din domeniul tehnologiei care și-a transformat propriul corp într-un experiment riguros monitorizat de încetinire a îmbătrânirii, își exprimă acum unele rezerve cu privire la celebrul său proiect, relatează Business Insider.

„M-am tot gândit în ultima vreme și mă întreb dacă nu cumva am dus prea departe toată această obsesie pentru longevitate”, a scris Johnson într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua de socializare „X”.

Mesajul său a fost cu atât mai neașteptat întrucât el afirmase cu doar o zi înainte că oamenii ar putea ajunge să trăiască până la 500 de ani.

Ambele sale mesaje au venit după ce antreprenorul în vârstă de 48 de ani a anunțat la începutul acestei luni că a fost diagnosticat cu gastrită atrofică autoimună (AIG) – o afecțiune incurabilă care provoacă deficit de vitamina B12 și de fier, ducând la anemie.

Potrivit acestuia, boala a trecut nedepistată ani la rând, în ciuda numeroaselor investigații medicale pe care le efectuase ca parte a tentativelor sale de a-și reduce vârsta biologică. Termenul se referă la starea reală de funcționare a organismului și a sistemelor sale, independent de vârsta cronologică din buletin.

După stabilirea diagnosticului, Johnson a spus că va încerca să inverseze evoluția acestei afecțiuni. a pus apariția bolii pe seama alimentației nesănătoase din tinerețe, dar și a stresului asociat cu rolul de tată.

„În copilărie, mâncam cereale pline de zahăr, beam băuturi carbogazoase îndulcite și devoram mâncare de tip fast-food. Am avut câțiva ani sănătoși la începutul decadei de 20 de ani, dar apoi am devenit tatăl a trei copii și am început să construiesc o afacere”, a scris Johnson.

Măsurile extreme la care a apelat Brian Johnson pentru a evita îmbătrânirea

Acesta ia zeci de pastile pe zi și a cheltuit milioane de dolari în încercarea de a trăi pentru totdeauna, obsesia sa a fost relatată de ziare și televiziuni din întreaga lume.

Antreprenorul tech a părut convins că diagnosticul dezvăluit la începutul lunii i-a confirmat pe deplin viziunea asupra lumii.

„Merită menționat că mulți dintre voi mă ironizați și mă îndemnați să «trăiesc viața» și să adopt comportamente autodistructive precum o «persoană normală». Nu mă deranjează glumele. În același timp, dacă nu aș fi avut grijă de sănătatea mea în ultimii cinci ani, situația mea ar fi putut fi extrem de gravă”, a scris Johnson la momentul respectiv.

Printre altele, el a cheltuit de-a lungul anilor milioane de dolari doar pe transfuzii de sânge primite de la fiul său, o practică asociată cu riscuri precum boala grefă-contra-gazdă.

De unde are antreprenorul tech bani să își finanțeze cruciada împotriva îmbătrânirii

Unele din mesajele pe care le-a publicat pe rețelele de socializare au fost pe larg ridiculizate, ca de exemplu unul în care vorbea despre monitorizarea erecțiilor fiului său de 19 ani pentru a le compara cu ale sale.

Netflix a făcut un documentar despre el, numit „Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever” (Nu muri: omul care vrea să trăiască veșnic).

El și-a finanțat această cruciadă a sa împotriva îmbătrânirii cu banii câștigați după ce a vândut compania de plăți online Braintree pe care a fondat-o către PayPal. Tranzacția din 2013 s-a ridicat la 800 de milioane de dolari.

În prezent, Johnson deține o companie numită Blueprint, care comercializează o gamă variată de produse despre care susține că pot contribui la prelungirea vieții, de la suplimente alimentare până la ulei de măsline extravirgin.