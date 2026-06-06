„Militarii fac minuni cu ce au la dispoziție”, spune ministrul Apărării. Miruță admite că este nevoie de ajutorul NATO

Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, la Constanţa, după analiza situaţiei generate de exploziile unor drone marine în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, că românii pot avea în continuare încredere în Armata României, afirmând că militarii „fac minuni cu ceea ce au la dispoziţie”, informează Agerpres.

Miruţă a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă românii se simt în siguranţă şi dacă pot să mai aibă încredere în Ministerul Apărării.

„Cu siguranţă da, pentru că militarii Armatei României trebuie judecaţi dacă fac sau nu fac tot ce ţine de ei, cu ceea ce au la dispoziţie. Eu, ca ministru al Apărării, după şase luni de zile, ca inginer software, care înţeleg ce este nevoie şi văd ce are Armata României, vă garantez că militarii Armatei României fac minuni cu ceea ce au la dispoziţie. Nu le cereţi militarilor să apere cu mâna goală împotriva unor tehnologii care costă miliarde de euro. Oricum o fac, cu randamentul pe care îl au, având în vedere diferenţa asta de capabilităţi”, a spus ministrul Apărării Naţionale.

Reprezentantul MApN a susţinut că se fac demersuri pentru îmbunătăţirea tehnicii din dotarea armatei ţării noastre.

„În fiecare săptămână există discuţii tehnice despre posibilitatea de a îmbunătăţi operaţiile pe care Armata Română le face în zonă, dar limita este capabilitatea tehnică avută la dispoziţie (…) Acum, după ce am făcut dovada că ceea ce am solicitat, am şi comandat în România, am mers din nou la NATO şi am spus răspicat că România este în legitimitate să ceară aşa ceva. Noi nu cerem să fim ajutaţi nefăcând nimic, ci am observat cum arată ameninţările, am văzut care sunt lipsurile, întâi am comandat noi, ca responsabilitate naţională, absolut tot ce avem nevoie pentru a ne rezolva această problemă de unii singuri”, a declarat Radu Miruţă.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut un mesaj similar, tot la Constanța, la capătul unei ședințe la Constanța în care a analizat cu conducerea armatei și serviciilor de intervenție cauzele incidentului de vineri când o dronă marină a explodat în Portul Constanța.

„Până acum nu văd vreo eroare umană. Este o chestiune care ține de o tehnologie nouă la care ne adaptăm prin înzestrarea pe care sper că o facem mai repede”, a declarat Nicușor Dan despre motivele incidentul de vineri.

„Ar fi trebuit ca portul Constanța să aibă echipamente care să vadă orice obiect neidentificat care intră în raza sa. Este o tehnologie nouă și trebuie să ne adaptăm cu toții”, a explicat președintele.