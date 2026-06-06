Nicuşor Dan, şedinţă astăzi la Constanţa după drona marină care a explodat în port

Președintele Nicușor Dan merge astăzi, 6 iunie, la Constanța, unde a convocat o ședință de lucru în care va fi analizat incidentul provocat de dronele marine ucrainene care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, a anunțat vineri Administrația Prezidențială.

Ședinţa va avea loc de la ora 12.00, la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) „CALATIS” din Constanţa.

Vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

„În cadrul ședinței, vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre”, a precizat Adminitrația Prezidențială, într-un comunicat.

După ședință, președintele Nicușor Dan va susține o declarație de presă.

Președintele Dan anunțase încă de vineri seară, într-o declarație de presă susținută în Muntenegru, că vrea să aibă „o discuție cu responsabilii pentru a înțelege foarte bine contextul”.

Drona explodată la Constanța, scăpată de sub control

Drona marină care a explodat vineri, 5 iunie, în dana 78 din Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de alte patru drone ucrainene, asupra cărora Armata Ucrainei a pierdut controlul. Și celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului, a anunțat vineri seară Guvernul, într-un comunicat în care a prezentat o cronologie a incidentului.

În cursul după-amiezii, forțele navale ucrainene au confirmat că drona marină care a explodat în portul Constanța le aparținea, adăugând că au pierdut controlul ambarcațiunii din cauza mijloacelor rusești de război electronic.

Explozia dronei marine la Constanța a avut loc la o săptămână de la incidentul de la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a explodat.

