Mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Forțele Navale au intervenit și au detonat-o, după un apel la 112

Forțele Navale Române au neutralizat miercuri o mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Autoritățile au fost alertate în jurul orei 14.45 printr-un apel la numărul unic de urgență 112 privind prezența obiectului pe plaja dintre cele două localități de la malul Mării Negre.

Potrivit MApN, mina marină de tip YaRM (anti-desantare) a fost neutralizată la ora 17.40.

Scafandrii militari EOD, specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, s-au deplasat la locul indicat începând cu ora 15.45, după ce reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au aplicat măsurile de securizare a zonei.

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De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre, potrivit datelor comunicate de MApN.