Mină marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia, anunță MApN

O mină marină a fost descoperită miercuri dimineața de către militarii de la poligonul de tragere Midia, au transmis reprezentanții MApN.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, militarii au depistat, miercuri, în jurul orei 10.05, mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului, aflat pe ţărmul Mării Negre, la 30 km nord de oraşul Constanţa.

Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și a fost pusă în aplicare procedura operațională specifică acestei situații, potrivit MApN.

De asemenea, o echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și pentru neutralizarea minei descoperite.

Incidentul vine după luni, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în Portul Midia, un fragment dintr-o dronă aeriană, plutind în derivă. Obiectul a fost distrus prin detonare.

Portul Midia se află la mică distanță de poligonul de trageri sol-aer Capu Midia, acolo unde Armata Franceză, țara cadru care conduce Grupul de Luptă NATO din România are instalat un sistem antiaerian de rachete Mamba.