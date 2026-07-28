Mini-reactoarele de la Doicești. Neregulile găsite de Guvern și cum răspunde Nova Power & Gas acuzațiilor

Compania de stat Nuclearelectrica a fost expusă la riscuri financiare cu proiectul mini-reactoarelor NuScale de la Doicești, în care este implicată și firma privată Nova Power and Gas, arată un raport al Corpului de Control al premierului.

Nova Power & Gas, partener cu 50% în societatea de proiect RoPower Nuclear SA, susține însă, într-un răspuns solicitat de HotNews și primit după publicarea raportului, că rolul său în RoPower a fost conceput de la început ca fiind tranzitoriu, urmând să se retragă din acționariat înainte de a începe construcția.

În luna mai, premierul Ilie Bolojan a criticat dur, într-un interviu pentru HotNews, proiectul mini-reactoarelor. „Unul din proiectele de care s-a vorbit în acești ani a fost SMR de la Doicești. Știți cât a consumat Nuclearelectrica? 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren și niște hârtii. Merita asta? În loc să facem investiții cu cap și să negociem clar contractele pentru a investi în nuclear cu adevărat în așa fel încât să avem dezvoltare în anii următori”, a spus șeful guvernului.

Principalele concluzii din raportul Corpului de Control:

​Structura contractuală a expus Nuclearelectrica la riscuri financiare disproporționate în raport cu partenerul privat, asigurarea finanțării și garantarea împrumuturilor fiind susținute preponderent de către entitatea de stat.

​Raportul arată că, prin decizii de structurare a companiei de proiect RoPower, Nuclearelectrica a fost poziționată în afara unor mecanisme standard de protecție prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

​Documentul analizează traseul activelor imobiliare de la Doicești, arătând diferențe majore între valoarea inițială la care terenul și infrastructura au fost preluate din domeniul privat și prețul final achitat de societatea de proiect RoPower.

​Ce răspunde Nova Power & Gas

​În urma unei solicitări adresate de jurnaliștii HotNews, conducerea Nova Power & Gas a prezentat istoricul tranzacțiilor și poziția companiei.

​Conform Nova Power & Gas, terenul și activele fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești au fost achiziționate în anul 2021 pentru aproximativ 6 milioane de euro. Inițial, achiziția viza un proiect energetic privat propriu, conceput încă din 2019, ce includea capacități fotovoltaice, stocare în baterii și producție pe gaz.

​Ulterior, în 2025, amplasamentul a fost vândut către societatea de proiect RoPower pentru suma de 24 de milioane de euro. Reprezentanții Nova justifică această diferență de preț prin:

​Lucrările de demolare, ecologizare, igienizare și decontaminare efectuate între 2021 și 2025;

​Obținerea avizelor de mediu pentru o suprafață de circa 50 de hectare;

​Construcția unei stații noi de transformare (110 kV/20 kV) și racordarea la Sistemul Energetic Național (SEN), investiție evaluată contabil la 12 milioane de euro;

​Realizarea de evaluări independente de piață de către companii de consultanță, din categoria Big4 și evaluatori locali, ale căror estimări au variat între 24 de milioane și 63,5 milioane de euro. Tranzacția s-a încheiat la valoarea minimă stabilită de studii.

Potrivit datelor furnizate de companie, expunerea financiară a Nova Power & Gas include:

​4 milioane de euro reprezentând aportul inițial la capitalul social al RoPower;

19 milioane de euro reprezentând lucrări de pregătire a site-ului (excavări la adâncimi de până la 15 m, demolări subterane, decontaminări), executate în perioada 2022–2025 și neîncasate până în prezent. Nova a propus convertirea acestei creanțe în aport la capitalul social sau în credit acționar.

​În ceea ce privește sumele substanțial mai mari alocate de Nuclearelectrica, Nova arată că acestea au fost acordate sub formă de credite financiare cu dobândă comercială de 12% pe an. În schimbul acestor finanțări, Nuclearelectrica deține drepturile integrale asupra activelor RoPower, licențelor, proiectului tehnic și studiilor FEED (Front-End Engineering Design), în timp ce Nova nu deține drepturi asupra acestor active.

​Clauzele de ieșire și reversabilitatea tranzacției

​Nova Power & Gas susține că rolul său în RoPower a fost conceput de la început ca fiind tranzitoriu, urmând să se retragă din acționariat cel târziu în faza ready-to-build (gata de construcție – n.r.), prin diluare în favoarea unor investitori mari sau prin exercitarea dreptului de preempțiune de către Nuclearelectrica.

​În ipoteza abandonării definitive a proiectului SMR pe amplasamentul de la Doicești, ​Nova susține că a transmis către RoPower opțiunea de reversare a tranzacției de cumpărare a terenului, returnând banii încasați și renunțând la pretențiile financiare privind lucrările neachitate.

„Modelul proiectului nu prevede o prezență pe termen lung a Nova în acționariat. Rolul Nova a fost, prin construcție, unul tranzitoriu, legat de calitatea de proprietar al site-ului și de faza de pregătire a amplasamentului. Nova își va urma parcursul de retragere planificată, cel târziu la faza ready-to-build. Investițiile mari în proiecte nucleare au nevoie de investitori cu capacitate financiară foarte mare. În cazul acordului acționarilor negociat cu DSPE, fondul coreean, Nova Power & Gas a fost de acord cu diminuarea participării la aproximativ 13% din capital. Deși propus și agreat de Nova Power & Gas și de Nuclearelectrica, acordul nu a fost aprobat de AGA Nuclearelectrica”, a precizat Nova Power.

​Compania consideră că valoarea actuală a amplasamentului Doicești, cu toate studiile de fezabilitate efectuate și racordurile la utilități, este evaluată pe piață între 200 și 300 de milioane de euro ca site pregătit pentru proiecte energetice.

​Deciziile privind furnizorul de tehnologie, NuScale sau alt producător, și continuitatea negocierilor aparțin exclusiv Nuclearelectrica și Ministerului Energiei, Nova nefiind parte în negocierile directe cu furnizorul american.