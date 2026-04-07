Ministerul Apărării pregătește lansarea programului Soldat Gradat Voluntar în Termen. „Condițiile oferite sunt la standarde ridicate”

Ministrul Apărării Naționale (MApN) anunță ultimele pregătiri pentru Programul Soldat Gradat Voluntar în Termen, pentru anul 2026 fiind planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri.

Potrivit unei postări a MApN, ministrul apărării Radu Miruţă, împreună cu șeful Statului Major al Apărării, a vizitat marți Batalionul 265 Poliție Militară, una dintre unitățile militare în care se va desfășura instruirea soldaților și gradaților voluntari în termen (SGVT).

Conform sursei citate, programul are ca obiectiv formarea unei rezerve operaționale tinere și bine pregătite. În funcție de rezultatele obținute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare.

„Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiți, ci și cetățeni pregătiti pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiție atât în capacitatea de apărare, cât și în reziliența societății românești”, a declarat ministrul apărării Radu Miruţă.

Câți tineri vor fi instruiți în acest an

În anul 2026, Armata României oferă condiții moderne de cazare, hrănire, instruire și pregătire fizică, afirmă MApN.

„Infrastructura unităților a fost modernizată, iar condițiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilitățile de cazare, hrănire și pregătire răspund cerințelor unui proces de instruire eficient și adaptat realităților actuale”, a declarat la rândul său șeful Statului Major al Apărării.

În urma aprobării bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT.

Pentru anul 2026 este planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri, precizează MApN.