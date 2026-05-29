Ministerul de Externe, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați: O escaladare gravă și iresponsabilă din partea Rusiei. Am informat NATO

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

România a cerut NATO „măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă” în țara noastră, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Reacția vine după ce o dronă rusească s-a prăbușit, joi noapte, pe un bloc din orașul Galați.

„O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galață, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată. Avioane și un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești. Acest incident reprezintă o eacaladare gravă și iresponsabilă din partea Federatiei Ruse”, afirmă MAE.

Instituția spune că România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international și a spațiului său aerian.

„România a informat aliații si Secretarul General al NATO asupra circumstantelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

Federația Rusă continuă sa fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului”, adaugă Ministerul Afacerilor Externe.