Ministerul Educației anunță două opționale noi la gimnaziu, „pentru a-i pregăti” pe elevi „mai bine pentru viață”

Ministrul Educației, Daniel David, a aprobat programele școlare pentru opționalele ca discipline noi din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii, pentru disciplinele „Elemente de educație media digitală” (clasa a VI-a) și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” (clasele a V-a – a VII-a), potrivit anunțului făcut luni de minister.

Daniel David spune că „ambele discipline vizează competențe fundamentale pentru lumea de astăzi”.

„M-aș bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare! În ceea ce privește educația pentru media digitală, acest demers este introdus în premieră la nivel de gimnaziu și este astfel o adaptare a școlii la provocările la care sunt supuși copiii în lumea în care trăim, dar pregătește și prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (și care va fi păstrată și în noua schimbare de curriculum la nivel liceal)”, a declarat el, citat în comunicatul ministerului.

În cazul educației pentru viață, oficialul a precizat că „programa reactualizează conținuturi existente la nivel gimnazial și anticipează noile conținuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal”.

Detalii despre opționalul „Elemente de educație media digitală”

Ministerul Educației a explicat că programa pentru acest opțional „vizează formarea a două competențe esențiale, dat fiind că tinerii și copiii sunt expuși zilnic la un volum tot mai mare de informații din mediul digital, iar rețelele de socializare și conținuturile online le influențează modul de a gândi, de a comunica și de a înțelege lumea:

Gestionarea interacțiunii cu media folosind principiile cetățeniei democratice, atât pentru exprimarea propriilor idei prin intermediul diverselor tipuri de media, cât și pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale; Analizarea critic-reflexivă a interacțiunii cu media și cu tehnologiile digitale, cu scopul înțelegerii influenței și a efectelor acestora în relație cu sine, ca receptor, și cu societatea.”.

Despre opționalul „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”

Potrivit ministerului, în cazul acestei discipline opționale, programa „este organizată astfel:

Clasa a V-a – Eu Aleg!: autocunoaștere, identificarea și ierarhizarea valorilor, fundamentarea deciziilor pe principii personale sănătoase;

Clasa a VI-a – Eu Acționez!: transformarea intențiilor în fapte, asumarea responsabilității personale, colaborare și perseverență;

Clasa a VII-a – Eu Inspir!: dezvoltarea influenței pozitive, leadership colaborativ, reziliență și curaj în fața provocărilor.”.

Instituția a spus că opționalul presupune „activități interactive (studii de caz, jocuri de rol, proiecte, exerciții de creație artistică și reflecții scrise)”, iar programa lui „urmărește să sprijine dezvoltarea integrată a patru domenii majore de conținut:

Autocunoaștere și valori personale; Dezvoltare emoțională și socială – de la intenție la acțiune și responsabilitate personală; Leadership – influență pozitivă și colaborare; Reziliență și adaptare în fața provocărilor.”.

Ministerul Educației a spus că „disciplina promovează o pedagogie a experienței și a acțiunii, menită să încurajeze elevii să descopere puterea deciziilor responsabile, curajul acțiunii și bucuria de a inspira schimbarea în comunitatea lor”.

„În acest fel, programa contribuie la conturarea profilului absolventului de gimnaziu ca persoană autonomă, responsabilă, implicată și capabilă să conducă prin exemplu”, se mai arată în comunicat.

Instituția a precizat că programele au fost realizate în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent („Elemente de educație media digitală”), respectiv Asociația Maxwell („Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”), fiind disponibile pe site-ul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.