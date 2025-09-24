Ministerul Finanțelor din Rusia face o propunere economică neașteptată, care vizează populația, pentru finanțarea războiului din Ucraina

Oameni care cumpără fructe și legume într-un hipermarket din Moscova, Rusia, pe 3 noiembrie 2023. FOTO: AP / AP / Profimedia

Ministerul Finanțelor din Rusia a propus miercuri majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% în 2026, pentru a finanța cheltuielile militare în ceea ce ar fi al cincilea an de război în Ucraina, scrie Reuters.

Propunerea vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a calificat Rusia drept „un tigru de hârtie” pentru că „luptă fără scop de trei ani și jumătate” și a afirmat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și Rusia se află într-o „situație economică dificilă”.

Putin a semnalat săptămâna trecută că este deschis la ideea de a majora anumite taxe pentru a acoperi cheltuielile financiare din timpul războiului, menționând că Statele Unite au majorat impozitele pentru persoanele bogate în timpul războaielor din Vietnam și Coreea.

Rusia urmează să dezvăluie estimările economice actualizate pentru acest an și 2026, rata de creștere economică fiind de așteptat să scadă la aproximativ 1% de la 4,3% anul trecut.

Creșterea impozitelor, în principal pentru a finanța „apărarea și securitatea”

Propunerea este în concordanță cu informații publicate de Reuters de săptămâna trecută. TVA-ul a reprezentat 37% din veniturile bugetului federal în 2024, iar analiștii estimează că majorarea acestei taxe ar genera venituri suplimentare de aproximativ 1 trilion de ruble (11,9 miliarde de dolari).

Ministerul Finanțelor a declarat că majorările de impozite vor fi „destinate în principal finanțării apărării și securității”. Acesta a propus și alte majorări de taxe, inclusiv pentru afacerile din domeniul jocurilor de noroc, precum și eliminarea facilităților fiscale pentru întreprinderile mici.

Propunerea va stimula inflația, care a scăzut în ultimele luni, și va îngreuna reducera ratei dobânzii de referință pentru banca centrală, care a anunțat că va lua în considerare efectele majorării TVA asupra anticipațiilor inflaționiste.

O majorare a TVA-ului cu două puncte procentuale în 2019 a contribuit cu 0,6 puncte procentuale la inflația din acel an, potrivit băncii centrale, care s-a angajat să o reducă la jumătate față de nivelurile actuale și să o readucă la ținta de 4% în 2026.

Analistul T-Bank, Sofya Donets, a estimat că în 2026 creșterea taxelor va stimula inflația cu 1,5 puncte procentuale, îngreunând sarcina băncii centrale de a naviga între agravarea inflației și o nouă încetinire economică.

Șeful principalului grup de lobby de afaceri din Rusia, Alexander Shokhin, a spus pe 21 septembrie, conform agenției de stat TASS, că majorarea TVA-ului va fi „neplăcută” pentru întreprinderi și populație.

Rubla a rămas stabilă la 83,60 față de dolarul american miercuri, analiștii afirmând că ritmul mai lent al reducerii ratei dobânzii de referință a susținut moneda rusă.

Putin a promis că nu va face modificări majore ale sistemului fiscal înainte de 2030, după majorările de impozite introduse în 2025. El a cerut guvernului, pe 5 septembrie, să crească veniturile prin productivitate mai mare, nu prin impozite.

După întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Trump a scris pe platforma sa de socializare Truth Social: „Putin și Rusia se află într-o situație economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acționeze”.

Tonul președintelui american a fost în contrast puternic cu tratamentul „de covor roșu” acordat lui Putin la summitul din Alaska de luna trecută, parte a unor eforturi aparente de a grăbi sfârșitul războiului.

„Nu există urs de hârtie”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri la radio RBC că au mai existat declarații despre prăbușirea economiei ruse, dar a afirmat că economia s-a adaptat la „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Respingând comentariul lui Trump despre „tigrul de hârtie”, Peskov a spus că Rusia este un urs, nu un tigru, și că „nu există așa ceva – un urs de hârtie”, adăugând că Putin apreciază eforturile lui Trump de a rezolva conflictul.

Ministerul Finanțelor a declarat că proiectul de buget pentru 2026 este „echilibrat și sustenabil”. Până în prezent, ministerul nu a publicat cifrele cheie din proiectul de buget și nici estimările privind veniturile pe care le-ar genera propunerea sa.

„Prioritatea strategică este de a oferi sprijin financiar pentru nevoile de apărare și securitate ale țării și sprijin social pentru familiile participanților la operațiunea militară specială”, se arată într-un comunicat.

„Resursele prevăzute în buget vor permite echiparea forțelor armate cu armele și echipamentele militare necesare, plata salariilor personalului militar și sprijinirea familiilor acestora, precum și modernizarea întreprinderilor din industria de apărare”, mai scrie în comunicat.