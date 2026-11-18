Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit miercuri cu tatăl Alinei Apostol, românca ce execută o pedeapsă de 13 ani de închisoare într-un penitenciar din China, în încercarea autorităților de a o aduce în țară.

Întâlnirea dintre Marinescu şi tatăl Alinei Apostol şi avocatul ales al familiei a avut loc la sediul Ministerului Justiţiei.

„Întrevederea a avut loc în contextul preocupării constante a Ministerului Justiţiei pentru situaţia doamnei Alina Apostol şi al demersurilor susţinute ale instituţiei pentru identificarea şi valorificarea tuturor posibilităţilor legale şi instituţionale care pot contribui la soluţionarea cauzei şi la transferarea acesteia în România”, a transmis Ministerul Justiției, într-un comunicat de presă.

„Discuţiile au oferit prilejul unei informări directe asupra demersurilor întreprinse, al analizării etapelor următoare şi al reafirmării disponibilităţii Ministerului Justiţiei de a continua implicarea instituţională, cu toată responsabilitatea şi atenţia pe care o astfel de situaţie le impune”, menționează instituția.

Conform comunicatului, Marinescu a subliniat importanţa menţinerii unui dialog constant cu familia şi a unei colaborări susţinute cu toţi factorii instituţionali implicaţi, astfel încât „toate căile legale disponibile să fie avute în vedere şi valorificate în vederea atingerii obiectivului comun: revenirea Alinei Apostol în România”.

„Ministerul Justiţiei rămâne alături de familie în acest demers şi va continua să depună eforturile care intră în sfera sa de competenţă pentru identificarea unei soluţii, având în vedere atât exigenţele cadrului legal, cât şi dimensiunea profund umană a acestei situaţii”, a adăugat instituția.

Condamnare la 13 ani de închisoare, în China

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din oraşul Quanzhou la 13 ani şi jumătate de detenţie pentru o fraudă cu cardul bancar.

Sentinţa a fost parţial recunoscută de autorităţile din România, infracţiunea fiind asimilată celor de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces la un sistem informatic, prevăzute în legislaţia românească, notează News.ro.

Printr-o sentinţă din martie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, autorităţile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autorităţile chineze la 9 ani şi 4 luni de închisoare.

Curtea de Apel a dispus transferul într-un penitenciar din România, în baza cooperării internaţionale în materie penală. Cu toate acestea, autorităţile nu au dus-o în ţară pe femeia condamnată.

Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China pentru o „fraudă” de 80 de dolari, a anunţat că intră în greva foamei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei Alinei Apostol, susţinând că autorităţile române nu fac demersuri pentru a o aduce acasă, deşi acest lucru ar fi posibil, conform cooperării internaţionale în materie penală.