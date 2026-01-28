Ministerul Mediului prezintă costurile biletelor de avion și acuză încercări de „dezinformare”. „Sume prezentate spectaculos, titluri de cancan”

Ministerul Mediului a declarat, miercuri, că în 2025 au fost cheltuiți 656.260,11 lei pentru biletele de avion, în scădere cu aproximativ 20% față de 2024, când suma a fost de 813.853,77 lei.

În comunicatul transmis, instituția „denunță dezinformarea” legată de costurile biletelor de avion.

„În ultimele luni, în spațiul public au apărut, recurent, articole care folosesc aceeași narațiune: sume prezentate spectaculos, titluri de cancan și asocierea artificială a acestora cu ideea de «lux», «vacanțe exotice» sau «risipă de bani publici». Informațiile sunt preluate în lanț de mai multe publicații, fără verificări, fără solicitări oficiale de date și fără contextualizare instituțională”, a declarat ministerul.

„Un acord-cadru care aduce reduceri de costuri”

Ministerul condus de Diana Buzoianu a precizat că noul acord-cadru are o valoare cu 12,3% mai mică decât cel precedent.

„Așadar, în realitate, vorbim de un acord-cadru care aduce reduceri de costuri. Mai mult decât atât, au fost introduse, pentru prima dată, și clauze privind primirea ofertelor de bilete de avion cu curse low-cost”, se mai arată în comunicat.

Instituția a explicat că acordurile-cadru ale instituțiilor publice permit achiziția de bilete doar atunci când există deplasări oficiale aprobate, în limita bugetului alocat, și „nu reprezintă sume cheltuite automat, nu generează plăți implicite și nu constituie bugete consumate anticipat”.

„România este parte a convențiilor internaționale privind schimbările climatice, biodiversitatea, protecția mărilor și oceanelor, a speciilor migratoare și a ecosistemelor. Participarea la reuniuni internaționale nu este opțională și nu este o alegere discreționară a unui ministru sau a unei instituții, ci o obligație a statului român asumată prin tratate și convenții internaționale”, mai notează Ministerul Mediului.

Ministerul a spus că și statutul de membru al UE „implică participarea constantă la procese decizionale, reuniuni de lucru, negocieri și mecanisme de coordonare europeană în domeniul politicilor de mediu, climatice și de sustenabilitate, cu obligații directe de reprezentare și raportare instituțională”.

„Toate aceste reuniuni au loc, prin rotație, în toate regiunile ONU, în Africa, Asia, Orientul Mijlociu, Europa sau America Latină. Prezentarea acestui cadru instituțional drept «vacanțe exotice» nu este o eroare minoră, ci o deformare deliberată a realității administrative. Informațiile reale privind execuția bugetară existau și există, dar nu au fost solicitate”, a conchis Ministerul Mediului.