Strategie națională pentru prevenţie, promisă de Ministerul Sănătății: „Va cuprinde majoritatea patologiilor”

Ministerul Sănătății va lucra la elaborarea unei strategii naționale pentru prevenție, care va cuprinde majoritatea patologiilor, a anunțat marți ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

„La Ministerul Sănătăţii, am demarat grupul pentru elaborarea strategiei naţionale pentru prevenţie. Pentru prima dată în România vom avea o strategie. Noi facem screening, dar n-avem nicio strategie pe patru ani. Strategia va cuprinde majoritatea patogiilor – bolile cardio şi cerebro-vasculare, oncologia, screeningul neonatal, diabetul, boli rare şi o componentă importantă – sănătate mintală, respectiv vaccinare, prevenţia prin prin vaccinare”, a anunțat Rogobete la evenimentul „Health Forum III: Prevenţia nu e cheltuială, ci investiţie în sănătate”, organizat de DC News.

„Sperăm ca, până la finalul anului, să avem un astfel de masterplan pentru principalele patologii, în care oamenii, pe lângă (…) ordinea pe care o avem nevoie s-o facem în sistem în această direcţie, au nevoie de o informaţie corectă şi cât mai completă”, a adăugat ministrul Sănătății.

„Marea greşeală din pandemie a fost că politicienii s-au apucat să recomande vaccinare”

Alexandru Rogobete a vorbit și despre combaterea dezinformării în sănătate: în opinia sa, aceasta poate fi făcută de profesionişti din sănătate, şi nu de politicieni.

„Eu nu sunt de acord şi nu voi fi niciodată de acord cu vaccinarea obligatorie, dar vreau să ştiu că cel care refuză vaccinarea refuză în cunoştinţă de cauză, nu pentru că a spus nu ştiu cine la o conferinţă că dacă eşti vaccinat şi ai telefonul cu semnal 5G lângă tine ţi se modifică structura ADN”, a afirmat ministrul Sănătății.

„Dezinformarea poate fi combătută doar cu informare, iar informarea nu trebuie să o facă politicienii. Marea greşeală din pandemie a fost că politicienii s-au apucat să recomande vaccinare. (…) Când politicienii se apucă să recomande vaccinare, screening şi prevenţie, din start am pierdut meciul şi jocul pentru că oamenii se gândesc la cu totul alte lucruri când aud astea din gura unui politician. (…) Profesioniştii în sănătate, doctorii şi profesorii şi cadrele medicale în care oamenii au încredere, ei trebuie să recomande şi să informeze (…) ce înseamnă vaccinarea, screeningul şi toate metodele de prevenţie”, a explicat ministrul Sănătăţii.