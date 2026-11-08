Ministră britanică, despre un domeniu acuzat de abuzuri sexuale: „Dacă ar fi să pariez, aș spune că se întâmplă și azi”

Ministra britanică a culturii, Lisa Nandy, a afirmat că încă există o problemă legată de abuzurile sexuale în industria media, declarația venind după ce fostul comediant și actor Russell Brand a fost condamnat pentru violarea unei femei și agresiunea sexuală a altor trei, potrivit Reuters.

Condamnarea lui Brand, pronunțată joi, a readus în prim-plan modul în care industria britanică a divertismentului i-a tratat pe artiștii acuzați că au abuzat de poziția lor, unele femei afirmând că se temeau că, dacă ar fi vorbit deschis, acest lucru le-ar fi putut afecta cariera.

Întrebată dacă există încă o problemă legată de exploatare și abuz sexual în industria mass-media și a divertismentului, Nandy a răspuns pentru BBC:

„Da, cred că există, și, sincer, nu pot să vă spun, în calitate de ministru al culturii, că acest lucru nu se întâmplă azi; de fapt, dacă ar fi să pariez, aș spune că se întâmplă.”

„E timpul ca industria media să ia problema în serios”

Ea a afirmat că au existat persoane care au venit la ea cu acuzații față de abuzatori, dar, de multe ori, femeile s-au temut să-și înfrunte angajatorii, deoarece „a vorbi deschis are un preț foarte mare”.

„Timpul a expirat. Este cu adevărat momentul ca industria mass-media să ia această problemă în serios.”, a spus Nandy.

Postul britanic Channel 4 a anulat emisiunea „Married at First Sight UK” la începutul acestei luni, în urma unei anchete declanșate de acuzații grave de comportament necorespunzător în timpul realizării reality-show-ului.

Postul de televiziune a retras toate sezoanele anterioare ale emisiunii în luna mai, după ce un reportaj al BBC a prezentat în detaliu acuzațiile de viol formulate de două femei în timpul filmărilor.

Procurori: Brand era un prădător sexual fără scrupule

Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat joi, într-o instanță din Londra, de viol și agresiuni sexuale, fiind avertizat că riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea.

Brand, care a fost cândva unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Marea Britanie și fostul soț al cântăreței americane Katy Perry, a negat acuzațiile, susținând că incidentele fie au avut loc cu consimțământul părților implicate, fie au fost inventate sau reinterpretate.

Procurorii l-au descris pe bărbatul în vârstă de 51 de ani, care a jucat în filmele „Get Him to the Greek” și „Arthur”, drept un prădător sexual lipsit de scrupule.

Șeful poliției britanice a declarat vineri că este probabil să se confrunte cu noi acuzații pe măsură ce vor apărea și alte victime.